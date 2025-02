Un carril bus-VAO, la propuesta de Ecologistas para la rotonda de San Agustín

El Norte Valladolid Jueves, 13 de febrero 2025, 09:51 Comenta Compartir

Ecologistas en Acción Valladolid apostó este jueves por un carril bus-VAO para la rotonda de San Agustín en lugar de un túnel al señalar que el cruce entre la ronda interior VA-20 y la carretera de Madrid N-60 es uno de los puntos donde se concentra mayor contaminación de la ciudad, al concentrar unos 75.000 vehículos diarios. Es decir, propone un carril que facilite la movilidad compartida y el transporte público en lugar de atraer más tráfico. «Es un despilfarro de dinero público que no va a servir para resolver el problema, sino para agravarlo», sentenció.

La organización recordó que las mediciones del contaminante dióxido de nitrógeno (NO«) realizadas en 2022 alrededor de diferentes centros escolares concluyeron que el entorno del colegio San Agustín fue el punto más contaminado. La concentración de NO2 superó con 50 microgramos por metro cúbico (µg/m3) el límite legal anual actualmente vigente de 40 µg/m3, reducido a 20 µg/m3 por la nueva Directiva Europea de Calidad del Aire y a 10 µg/m3 por la Organización Mundial de la Salud.

«Ante esta situación, la solución no puede ser gastar diez millones de euros de dinero público para construir una infraestructura que no sólo no reducirá el tráfico, sino que con toda seguridad lo incrementará, como así demuestran numerosos estudios que analizan la llamada 'demanda inducida': más infraestructuras para coches, atraen a más coches, y vuelven a generar embotellamientos al poco tiempo de haber sido construidas», alertó Ecologistas en Acción en un comunicado recogido por la Agencia Ical.

De ahí que su propuesta -»más efectiva, barata y útil»- sería convertir uno de los carriles de acceso y salida de la ciudad en carril bus-VAO (vehículos de alta ocupación), para fomentar el uso del transporte público y el coche compartido, racionalizando el uso del automóvil privado. «Reducir el consumo de energía fósil es urgente, si nos tomamos en serio tanto la crisis climática como la crisis energética. Para ello hay que facilitar la movilidad compartida y en transporte público, haciendo que sea la opción más rápida y más cómoda», añadió.

Además, apostó por que el Ayuntamiento y el Ministerio de Movilidad colaboren para conectar los tramos de carril bici que aún faltan en esa zona, y hasta Laguna de Duero, lo que permitiría avanzar en las conexiones ciclistas entre la capital y el alfoz. En cuanto a la Junta, demandó que implante un «verdadero» transporte metropolitano que suponga una alternativa real para las personas que necesitan moverse a diario para acceder a Valladolid desde el sur.

Temas

Ayuntamiento de Valladolid