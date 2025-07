Carnero pide a los socialistas que retiren sus declaraciones del pleno y que «dejen de enredar»

El Norte Valladolid Miércoles, 30 de julio 2025, 14:22 Comenta Compartir

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reclamado este miércoles al Grupo Municipal Socialista y, en particular, a su portavoz, Pedro Herrero, que «se reconduzca», retire las declaraciones que realizó durante el pleno del lunes, en las que aludía a los fusilamientos de la Guerra Civil, y que «deje de enredar».

«Lo que aconteció el lunes en el pleno por parte del portavoz del PSOE es incalificable, no encuentro expresión en un estado democrático para calificar esas palabras y lo que suponen. Le invité en reiteradas ocasiones a que las retirara del acta de sesiones e, incluso, llegué a decir que si yo pudiera hacerlo, las retiraría, pero el reglamento me lo impide. Me parecen totalmente fuera de lugar, improcedentes», ha resumido el regidor.

Carnero recordó que a él el PSOE le «ha llamado de todo menos melenudo». «Pero no he abierto la boca. Allá ellos, es su problema. Mi problema se llama Valladolid, la mejor ciudad del mundo, los vallisoletanos, los mejores ciudadanos del mundo, y a eso me dedico», ha indicado antes de señalar que quien «quiera seguir enredando, que siga, con insultos, mociones descalificadoras, preguntas insultantes…» «Yo me debo a los vallisoletanos y así seguiré, siempre que ellos lo quieren», espetó.

Por último, ha apuntado el propio regidor, «algunos tienen la piel muy fina» después de haberle «llamado de todo, menos melenudo».

«Teniendo la piel muy final, sin lugar a dudas, lo que dijo en el último pleno es incalificable en un estado democrático, fruto de la Constitución Española de 1978, que construyó lo que somos gracias al consenso, al diálogo y precisamente, al trabajo que realizaron el PSOE y el PP», ha concluido.