Francisco Muñiz, jefe de Neumología del Hospital Recoletas Campo Grande. José C. Castillo

Sanidad en Valladolid

«El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»

La sensibilización frente a este tumor y las ayudas para dejar de fumar y frenar los riesgos de tabaquismo centran unas jornadas en el Hospital Recoletas Campo Grande

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:58

Un TAC de baja radiación en personas que superan los 50 años y que arrastran un 'matrimonio' veterano e intenso con el tabaco de más ... de 20 años, a razón de cajetilla de cigarrillos diaria, permite diagnosticar tumores de pulmón incipientes, cuando aún no han dado la cara por afectar a la capacidad de estos órganos o con metástasis en otras partes del cuerpo. «La característica que tiene el cáncer de pulmón es que no suele dar síntomas hasta que está avanzado… Lo que interesa es detectarlo precozmente, porque en ese momento es curable, se opera y se acabó el tema», explica Francisco Muñiz, jefe de Neumología del Hospital Recoletas Campo Grande. Tabaco y cáncer de pulmón es un binomio indisoluble, con cifras al alza en consumo. La tendencia a la baja en el consumo se frenó tras la pandemia, en el caso de Valladolid, con el foco puesto ahora en vapeadores, bolsitas de nicotina y pipas de agua que son el acceso de menores y jóvenes a la adicción

