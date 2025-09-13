«El cáncer de pulmón interesa detectarlo precozmente, porque se opera y se acabó el tema»

Un TAC de baja radiación en personas que superan los 50 años y que arrastran un 'matrimonio' veterano e intenso con el tabaco de más ... de 20 años, a razón de cajetilla de cigarrillos diaria, permite diagnosticar tumores de pulmón incipientes, cuando aún no han dado la cara por afectar a la capacidad de estos órganos o con metástasis en otras partes del cuerpo. «La característica que tiene el cáncer de pulmón es que no suele dar síntomas hasta que está avanzado… Lo que interesa es detectarlo precozmente, porque en ese momento es curable, se opera y se acabó el tema», explica Francisco Muñiz, jefe de Neumología del Hospital Recoletas Campo Grande. Tabaco y cáncer de pulmón es un binomio indisoluble, con cifras al alza en consumo. La tendencia a la baja en el consumo se frenó tras la pandemia, en el caso de Valladolid, con el foco puesto ahora en vapeadores, bolsitas de nicotina y pipas de agua que son el acceso de menores y jóvenes a la adicción

Este centro vallisoletano, de referencia para pacientes de mutuas privadas, ha organizado unas jornadas de charlas y talleres coincidiendo con la Semana Europea del Cáncer de Pulmón, que se celebra del 10 al 17 de septiembre, y que persigue concienciar sobre prevención y tratamiento, incidiendo en el impulso a los programas de deshabituación tabáquica y las iniciativas sanitarias para la detección precoz. Coincide esta semana con una nueva regulación estatal, que restringe los lugares en los que está permitido fumar.

Ampliar Cenicero cuajado de colillas de cigarrillos.

El doctor Muñiz resalta la importancia de avanzar en esos dos caminos. Los cribados de detección precoz que se aplican al cáncer de pulmón se centran en ese perfil que marca la edad (a partir de la cincuentena) y el historial de la adicción al tabaco. «Es ahí donde se ha demostrado que está el mayor riesgo desarrollar un cáncer. Lo que se hace es hacer un TAC de baja radiación que permite detectar cánceres precoces en pacientes que no han tenido síntoma alguno», precisa el neumólogo del Campo Grande. Si no hay hallazgos, ese TAC se repite anualmente.

El cáncer más mortal en mujeres ha sido el de mama hasta 2024, año en el que ese puesto lo ha ocupado el de pulmón

La tomografía axial computerizada (TAC) de baja radiación que se emplea en este programa de detección precoz genera imágenes con una dosis radiación menor que un TAC convencional. En el diagnóstico del cáncer de pulmón este equipamiento sanitario se emplea en adultos con alto riesgo, como fumadores o exfumadores, para el hallazgo temprano de nódulos tumorales, cuyo tratamiento en estadios iniciales aumenta las posibilidades de curación.

«Nos interesa también captar a ese paciente para que deje de fumar y elimine ese riesgo. De nada sirve decir 'yo voy a seguir fumando, pero tu dime una vez al año que no tengo cáncer'», subraya Francisco Muñiz, que aborda así el otro gran objetivo de esta semana de sensibilización: impulsar la deshabituación tabáquica.

«Cuando dejan de fumar, el riesgo de desarrollar un cáncer va disminuyendo progresivamente. Cuando llevan 15 años sin fumar, ese riesgo no llega a igualarse al de una persona que nunca lo ha hecho, pero se acerca, baja bastante», añade el profesional del centro de Grupo Recoletas. «Los estudios dicen que si eliminásemos el tabaco, las cifras del cáncer de pulmón serían anecdóticas, porque el 90% del cáncer de pulmón se debe al tabaco», refiere el doctor Muñiz, que apunta también el efecto espoleta del cigarrillo en la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el infarto de miocardio y los ictus.

Ese perfil de varón entrado en la cincuentena (de ahí en adelante) que centra los diagnóstico de cáncer de pulmón está cambiando, con la irrupción de mujeres que se incorporaron más tarde al hábito del tabaquismo. «El cáncer más mortal y el más diagnosticado en mujeres ha sido el de mama, pero 2024 ha sido el primer año en el que han muerto más mujeres de cáncer de pulmón que de cáncer de mama. Es significativo», valora el especialista del Campo Grande.

Las restricciones bajan el consumo

La Semana Europea del Cáncer de Pulmón ha coincidido en España con el impulso de una endurecimiento de las restricciones de lugares públicos en los que se podrá fumar. Una medida legislativa que limita el consumo. «Se vio cuando se prohibió fumar en los bares hace años. Lo notamos mucho, bajó el consumo y mucha gente dejó de fumar», indica el neumólogo.

Las jornadas del Hospital Campo Grande han programado charlas sobre el cribado y la deshabituación tabáquica a cargo del doctor Muñiz y del también neumólogo, Francisco León; además de un taller para dejar de fumar con pruebas sobre la cantidad de monóxido de carbono espirado para valorar la dependencia del fumador (cooximetría), que ha dirigido Sara Rebollo, supervisora del Servicio de Neumología, y otro taller de fisioterapia respiratoria orientado a pacientes con EPOC, asma o fibrosis pulmonar. Este último cerrara el programa el miércoles 17, a las 11:00 horas, y estará al frente la fisioterapeuta Yaiza Martínez.