El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Escaparate de un establecimiento de venta de tabaco en Gibraltar. R. C.

Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco

Sanidad lleva al Congreso un anteproyecto de ley que se centra más en los cigarrillos electrónicos y excluye algunas esperadas medidas contra el tabaco, como la cajetilla genérica

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Martes, 9 de septiembre 2025, 10:46

El anteproyecto de una nueva ley antitabaco llega este martes al Congreso, con la ampliación de espacios sin humo, la prohibición del consumo de menores ... y mayor regulación a los vapeadores y cigarrillos electrónicos, que «aunque no siempre contienen tabaco ni nicotina, están vinculados al acto de fumar o inhalar», indican fuentes del Ministerio de Sanidad. La ley apunta que tendrán «las mismas restricciones que el tabaco convencional» los vapeadores, las «bolsitas de nicotina», «productos a base de hierbas», «dispositivos para el consumo de productos calentados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Inobat quiere tener la fábrica de Valladolid lista en 18 ó 20 meses y ya cuenta con un cliente
  2. 2

    474 vecinos pagan a escote 1,1 millones para remodelar una plazoleta del barrio del Hospital
  3. 3 El Gobierno concede 53 millones de euros a la fábrica de InoBat en Valladolid, que creará 260 empleos
  4. 4

    Un cura de 83 años con pérdida de lucidez agrede a compañeros en la Casa Sacerdotal
  5. 5 A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó
  6. 6 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Lunes 8 de septiembre
  7. 7

    Hermanos al rescate en el Pisuerga por casualidad
  8. 8 Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62
  9. 9

    Dani Fernández revienta la Plaza Mayor de Valladolid: «Guau, esto es una locura»
  10. 10

    La calle de Valladolid que tiene ocho nombres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco

Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco