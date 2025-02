La bronca de tráfico que acabó en atropello «intencionado»: «No dije que le fuera a matar»

La bronca de tráfico, con sus improperios de por medio en plena calzada, acabó una tarde de diciembre de 2021 con un atropello «intencionado» ... en el que Kristian Ivanov se llevó por delante, tras dar marcha atrás, a Juan Carlos Acebes después de que este estacionara su vehículo en la calle Guipúzcoa. Esa concatenación de hechos, catalogados por la Fiscalía de Valladolid como una tentativa de asesinato, ha llegado este miércoles, más de tres años después, a la Audiencia Provincial.

Ante el tribunal, tanto Ivanov como Acebes, presunto agresor y víctima, dieron versiones contradictorias de los hechos. El primero en declarar fue el acusado, que se enfrenta a una pena de nueve años de prisión (su defensa pide tres meses de cárcel). Además de incidir en que padece esquizofrenia, relató una versión de los hechos consistente en que el conductor que iba por delante, a la postre víctima, giró bruscamente, «sin dar el intermitente», para aparcar. «Le dije que tuviera cuidado y le pité», rememora Ivanov.

Tras avanzar unos metros, le vio que se bajaba de su vehículo y le hacía gestos. «Di marcha atrás, que es lo que no tenía que haber hecho. Y de repente escuché un golpe increíble. Se rompió la luna y pensé que me había arrojado algún objeto. Así que, agachado, abandoné el lugar», continúa el acusado.

Ese «golpe increíble» fue el momento del impacto del vehículo contra Acebes, que se quedó tendido en la calzada «inconsciente». «No sabía que le iba a atropellar. No dije que le fuera a matar», ha apuntado a preguntas del fiscal. Días más tarde de los hechos, Ivanov fue identificado y detenido por la Policía Nacional.

Los testigos recalcaron que el coche no hizo un giro brusco en su trayecto

Tras la declaración del acusado ha sido el turno de la víctima. Su relato es distinto al del acusado y en la jornada de este martes, la primera de las dos sesiones, ha recalcado que esa tarde de diciembre «Ivanov estaba pegado con el coche en la parte trasera de su coche. No podía estacionar tras dar el intermitente. Por fin me dejó y al pasar le escuché gritar. Tras estacionar, me bajé del coche y le veo que está parado en un paso de peatones sin personas. Le vi que empezaba a hacer aspavientos. Solo le gritaba ¿por qué te paras? Se montó en el coche y dio marcha atrás a gran velocidad. Pensé que no me iba a atropellar, pero de repente hizo un giro brusco», ha testificado la víctima, que ha hecho hincapié en que su actitud «no fue ni hostil ni brusca».

Rápido y sin movimiento brusco

A partir de ese momento, el juicio ha estado marcado por los viandantes que se encontraban en ese punto y que presenciaron los hechos. Todos apuntaron que el coche iba a «gran velocidad» y que no se percataron de ese movimiento brusco al que hacía referencia Acebes. «El coche siempre mantuvo un trayecto recto», han proseguido los testigos, que no han podido precisar la velocidad que alcanzó el coche.

Fueron estas personas las primeras en atender al herido. Uno de ellos hasta pensó que podía haber fallecido. Se le encontraron inconsciente y con varias heridas en la cabeza. La primera en socorrerle fue una enfermera que se encontraba en la zona hasta la llegada de la ambulancia y la Policía Nacional (los agentes también han declarado este miércoles aunque no presenciaron el accidente).

La víctima fue ingresada inicialmente en el Hospital Clínico con decenas de fracturas, entre ellas tres vértebras. Días después fue derivado al Río Hortega para ser sometido a nuevas intervenciones quirúrgicas.

El juicio continuará este jueves con la prueba pericial y los informes finales.