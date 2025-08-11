El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Incendio cerca de Arca Real. Aida Barrio
Valladolid

Los bomberos de la Diputación intervienen en más de 90 incendios desde el 1 de julio

Los efectivos de los parques provinciales vallisoletanos triplican su actividad con respecto a los meses de diciembre a abril

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:36

Los bomberos de la Diputación de Valladolid acumulan más de 90 intervenciones en incendios desde el pasado 1 de julio, lo que supone el 70 por ciento de las casi 130 salidas acumuladas en este periodo estival.

Según informa la Diputación de Valladolid en un comunicado remitido a Ical, las intervenciones relacionadas con la campaña estival han incluido incendios de rastrojos, cosechadoras, eras, veredas de río, incendios forestales y siniestros en empacadoras.

La actividad generada por estas intervenciones multiplica por tres las salidas de los parques provinciales de bomberos con respecto a los meses de diciembre y abril, en este 2025 debido, principalmente, a la combinación de una primavera «excepcionalmente lluviosa, que ha favorecido el crecimiento de la vegetación», y a un verano «más seco y caluroso de lo habitual, que eleva el riesgo de fuegos en cultivos, cunetas, matorrales, veredas y monte bajo».

Además, y aunque la mayoría de las intervenciones se han producido dentro de la provincia de Valladolid, el Servicio de Bomberos de la Diputación ha actuado en apoyo de las provincias limítrofes de Ávila, Segovia y Palencia cuando así se ha requerido, debido a los convenios de colaboración que se mantiene con las tres provincias.

En su comunicado, la Diputación de Valladolid recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones en las tareas agrícolas y en actividades al aire libre durante estas jornadas de altas temperaturas, y agradece la labor incansable de todos los profesionales que integran el Servicio de Extinción de Incendios.

