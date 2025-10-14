El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Las distintas señales que advierten de las prohibiciones, además de un aviso para los dueños de perros, para transitar por la calle Canal. J. Sanz

Valladolid

Un batiburrillo de señales para marcar las prohibiciones de paso por la calle Canal

Decenas de carteles, en algunos casos con mensajes a mano, jalonan los tramos abiertos y cerrados del entorno de la dársena del Canal de Castilla

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 06:43

Comenta

Ya no hay tantos mensajes escritos a mano advirtiendo de las prohibiciones de paso como antes de la reapertura parcial en septiembre de la calle ... Canal; pero esta vía mantiene el tipo, desde luego, en lo que a señalización se refiere. Y hay mensajes para todos: peatones, vecinos, conductores e, incluso, dueños de perros. Porque esta vía, aún abierta en su parte inicial, continúa albergando un sinfín de restricciones de paso a lo largo de sus 770 metros de longitud, entre la avenida de Gijón y la carretera de Fuensaldaña, con su tramo final aún cerrado y con los trabajos de reurbanización, que comenzaron en febrero de 2024, aún en marcha y sin visos de concluir a corto plazo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  4. 4

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  5. 5

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  6. 6

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  7. 7 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  10. 10

    La red de calor corta esta semana dos importantes calles de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un batiburrillo de señales para marcar las prohibiciones de paso por la calle Canal

Un batiburrillo de señales para marcar las prohibiciones de paso por la calle Canal