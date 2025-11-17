El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Rincón de la plaza de Batallas, entre los números 3 y 4, donde se encuentran los antiguos locales de la asociación de vecinos cerrados hace diez años. J. Sanz

Valladolid

Batallas pierde la voz al sumar diez años como único barrio histórico sin asociación de vecinos

La falta de relevo causó la desaparición de un colectivo creado en 1989 y que llegó a sumar seiscientos socios en un entorno con 3.536 habitantes

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:46

«En su momento funcionó muy bien, tenían unas pequeñas oficinas y un local más amplio en el que se hacían bailes y otras actividades», ... recuerda un vecino del número 4 de la plaza de Batallas antes de concretar que aquella asociación vecinal del barrio, fundada en 1989 al calor de las protestas contra la construcción de un comedor social en el solar que ocupó finalmente el polideportivo Miriam Blasco, cerró sus puertas hace diez años y dejó desde entonces sin voz a un barrio de 3.536 habitantes.

