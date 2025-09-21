Baro Lucas gana el premio a la mejor colección de la Mercedes-Benz Fashion Week El joven, natural de Tordesillas, se lleva el galardón L'Oréal París por 'Tempus Fugit'

Baro Lucas y África García, premio a la mejor colección y modelo de la MBFWMadrid.

El Norte Valladolid Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:14 Comenta Compartir

El diseñador vallisoletano Baro Lucas se ha alzado este sábado con el premio L'Oréal París a la mejor colección de la 82 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MFBWMadrid) y la modelo sevillana África García ha sido elegida como mejor modelo.

En un acto presentado por Alba Lago, Álvaro Lucas Santos, director creativo de Baro Lucas, recogió el galardón que reconoce su trabajo en el mundo de la moda.

Su marca presentó este viernes pasado su colección, 'Tempus Fugit' dirigida a la mujer y el hombre como «una oda a la libertad estética, al juego entre colores y tejidos, a la aparente simplicidad y a las cosas hechas en casa», según indicó la propia marca.

Álvaro Lucas Santos (Tordesillas, Valladolid, 1993), es el director creativo de la firma de moda española Baro Lucas. Desde niño y, casi como un juego, entró en contacto con la moda, apasionándose por los tejidos, el diseño y la confección.

Estudió Diseño de Moda y Patronaje en Valladolid e hizo sus primeras prácticas junto a Amaya Arzuaga para después continuar con la carrera de Ingeniería de Diseño y Desarrollo del Producto, completando su formación con un máster en Dirección de Empresas de Moda y Lujo. En 2017 ganó el concurso de ABFashion y en 2019 se impuso a nivel internacional en el certamen Tenerife Moda, ambos en la categoría de joven diseñador.

Tan solo dos años después, en 2021, creó su propia firma, con sede en Tordesillas (Valladolid), combinando su trabajo de costura a medida en el taller con la atención personalizada a sus clientes.

Desde 2023, Baro Lucas forma parte de la agencia de comunicación, showroom y PR Valyty Place y vende sus colecciones en Valyty Store, en el Barrio de las Salesas de Madrid.

En febrero de este año, la firma presentó su primera colección en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, titulada Aetherna FW 25/26.