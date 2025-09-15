Cuatro firmas de Castilla y León desfilarán en el 40 aniversario de la MBFWMadrid

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) celebra del 17 al 21 de septiembre de 2025 su 40 aniversario y cuatro firmas de Castilla y León ... han sido seleccionadas para mostrar sus colecciones Primavera-Verano 2026 sobre la pasarela madrileña, gran referente de la moda española. El programa general abrirá sus puertas el jueves 18 con Ágatha Ruiz de la Prada pero no será hasta el día siguiente, el viernes 19, cuando la firma vallisoletana Baro Lucas presente sus propuestas. El que fuera pupilo de Amaya Arzuaga será el encargado de inaugurar la presencia castellano y leonesa en la MBFWMadrid. La cita será a las 19.00 horas. El diseñador Álvaro Lucas (Valladolid, 1993), detrás de la marca, debutó con gran éxito de la crítica en la edición anterior.

Baro Lucas presentará su colección 'Tempus fugit', «una oda a la libertad estética, al juego entre colores y tejidos, a la aparente simplicidad y a las cosas hechas en casa». Entre las siluetas de la colección destacan los abrigos y trajes sastre, seña de identidad de la casa; ahora renovados gracias a la incorporación de bermudas, pantalones bombachos y tipo enagua; los vestidos alargados o abullonados y los caftanes ultralargos. La colección explora la gama cromática de los azules y amarillos, incorporando el azul klein y el naranja.

Ampliar Boceto de la colección 'Tempus fugit' de Baro Lucas.

El sábado 20 los desfiles comenzarán a las 11.00 horas con una 'performance' a cargo de la diseñadora leonesa María Lafuente, quien pondrá en escena su colección 'Ullasa'. Tras el adiós de la burgalesa Amaya Arzuaga a las pasarelas -su último desfile fue el de la colección Primavera-Verano 2017, sin piezas nuevas-, Lafuente es la creadora castellano y leonesa más veterana de la cita con la pasarela madrileña, en la que desfiló también, en dos ediciones, la vallisoletana Esther Noriega. Las firmas vallisoletanas Pablo y Mayaya, Antonio Zúñiga y Kiko Contreras también han visto 'pasear' sus complementos y joyas en el salón de la moda madrileño, de la mano de reconocidas marcas 'made in Spain'.

'Ullasa', en palabras de la diseñadora, «evoca la alegría silenciosa que brota cuando nos alineamos con lo verdadero, invitando a vestir con conciencia, propósito y armonía en medio del caos contemporáneo». Con una paleta de blancos, beiges, mandarinas, amarillos, verdes, rosas y negros, Lafuente incorpora para esta colección entre sus materiales el BioPeel, un biomaterial compostable creado a partir de naranjas amargas de Sevilla. La joyería ha sido diseñada en colaboración con la palentina Elena Larrén y para la 'performance', María Lafuente contará con la compañía de danza burgalesa CIDANZ Producciones.

Ampliar

La salmantina Fely Campo presentará su 'Dreaming' el mismo día a las 14.00 horas. «Una propuesta que trasciende las tendencias efímeras para rendir homenaje a las mujeres reales, aquellas que inspiran cada una de sus creaciones. Esta nueva colección será un espacio donde el estilo no responda a imposiciones externas, sino a la autenticidad de quienes lo habitan». Entre las piezas clave destacan los trajes-pantalón de corte clásico, reinterpretados con una mirada actual y chaquetas con patrones asimétricos y espaldas abiertas. Las faldas tubo se acompañan a su vez de cuerpos semientallados. Brocados, rasos y sedas son los tejidos con los que la salmantina 'cose' la primavera del 2026. La paleta de colores se mueve desde el beige al negro, color insignia de la firma, pasando por el blanco, el naranja quemado o el verde lima.

Ampliar

El domingo 21 los desfiles culminarán con la 26 edición de Mercedes-Benz Fashion Talent, la pasarela EGO de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, dedicada a los nuevos talentos de la moda española. En esta jornada será el turno del burgalés Guillermo Díez López, creador tras la firma Guillermo Décimo.

Ampliar

Su colección 'In Tempo' se inspira en la terminología musical que indica volver a la medida original de la partitura. «En costura, como en música, cada puntada es una nota imprescindible: ninguna puede fallar». Guillermo reflexiona en sus nuevos sobre el valor del tiempo en la confección, la importancia de no correr ni crear sin medida y la esencia de la alta costura como arte atemporal. La colección viaja por el imaginario clásico de la costura y la memoria de las prendas que encontramos en fotografías antiguas y museos, intactas o desgastadas por los años, pero siempre contando historias a través de sus puntadas.