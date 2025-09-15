El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cuatro firmas de Castilla y León desfilarán en el 40 aniversario de la MBFWMadrid

La edición de septiembre de 2025 conmemora cuatro décadas de la pasarela madrileña como el gran referente de la moda española

Sonia Quintana

Sonia Quintana

Valladolid

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:12

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWMadrid) celebra del 17 al 21 de septiembre de 2025 su 40 aniversario y cuatro firmas de Castilla y León ... han sido seleccionadas para mostrar sus colecciones Primavera-Verano 2026 sobre la pasarela madrileña, gran referente de la moda española. El programa general abrirá sus puertas el jueves 18 con Ágatha Ruiz de la Prada pero no será hasta el día siguiente, el viernes 19, cuando la firma vallisoletana Baro Lucas presente sus propuestas. El que fuera pupilo de Amaya Arzuaga será el encargado de inaugurar la presencia castellano y leonesa en la MBFWMadrid. La cita será a las 19.00 horas. El diseñador Álvaro Lucas (Valladolid, 1993), detrás de la marca, debutó con gran éxito de la crítica en la edición anterior.

