El Ayuntamiento suma una parcela para una dotación en Cáritas a falta de proyecto

El proyecto figura en el programa electoral con el que Jesús Julio Carnero concurrió a las elecciones municipales de 2023. En el apartado 'Zona Centro' ... se lee: «Construiremos un centro cívico polivalente en la parcela municipal situada junto al edificio de Cáritas que acogerá, entre otros servicios, centro de mayores, centro de día y biblioteca y estudiaremos la ejecución de una piscina municipal cubierta».

Dos años y medio después de los comicios que le llevaron a la Alcaldía, el Ayuntamiento acaba de aprobar de forma definitiva el plan especial que ordena estos suelos, delimitados por las calles José María Lacort y Simón Aranda, en pleno centro de la ciudad. El nuevo instrumento urbanístico deja en manos del Consistorio dos parcelas que suman 740 metros cuadrados para levantar un edificio dotacional de 4.600, lo que podría traducirse en un inmueble para equipamientos de entre seis y siete plantas.

Este paso ha activado la reivindicación de los residentes del entorno, que presentaron alegaciones al planeamiento para que la edificación tenga una mejor cabida en ese espacio, ahora algo limitado tanto por su superficie como por el estacionamiento que hay en el subsuelo. Urbanismo las ha desestimado y aplaza el diseño a la elaboración, en su momento, de un estudio de detalle para desarrollar su configuración.

Manuel Domingo, secretario de la entidad que agrupa a los vecinos de la zona de Caño Argales, subraya que la promesa de esa dotación está por escrito, «comprometida». La necesidad de contar con un inmueble público, recuerda, es patente. «El centro cívico del Campillo se ha quedado pequeño y presenta problemas estructurales y el de mayores ahora da servicio de forma provisional en el Pasaje de la Marquesina», explica. Consideran desde esta organización que el barrio está mal dotado por lo que añaden que ese bloque debería incluir también una biblioteca e incluso un gimnasio, como se apunta en el 'contrato' electoral del PP con los ciudadanos.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, acota que aún queda trabajo por hacer y pide «un poco de calma», aunque sí admite que el centro presenta «desventajas» frente a otras zonas por lo que a dotaciones públicas se refiere, sin olvidarse, eso sí, de que ya está en ejecución la conversión de la antigua Escuela de Artes, en Leopoldo Cano frente al Calderón, para acoger un espacio de mayores, algo que no estaba previsto en 2023 y que se ha materializado gracias a la cesión del inmueble por parte de la Junta de Castilla y León.

«El de Cáritas es un tema muy antiguo, que no se ha conseguido desatascar hasta ahora; espero que a través de este plan especial, que ordena en detalle esa compleja superposición de planos, donde hay propiedades privadas, públicas, pasos y servidumbres; era un verdadero lío a la hora de poderlo registrar. Entendemos que con esto vamos hacia la resolución», valora. Además de ese suelo para el Ayuntamiento, la ordenación genera otros 350 metros cuadrados de espacios libres sin edificabilidad.

El edil responsable del área subraya que tras registrar las propiedades el Ayuntamiento hará un estudio sobre cuáles son las necesidades del barrio, «ahora con la certeza de que ya tendríamos la posibilidad de llevarlo a cabo». Matiza que se trata de una manzana muy integrada en la trama urbana del centro. Los usos podrían ir desde un centro cívico a un espacio de mayores, una dotación depotiva... Está por ver.

«Me gustaría que, de cara a futuro, se sacara a través de un concurso de arquitectura para obtener ahí una pieza con cierto carácter; es una zona que está resurgiendo: se está haciendo el colegio y el Arzobispado está preparando una reforma del edificio de Cáritas», comenta. Este proyecto será complejo por la existencia de un aparcamiento bajo tierra que cuenta en superficie con cajas para el acceso peatonal y en ascensor y con respiraderos, todos estos elementos, en principio, intocables, lo que hace más complejo el futuro diseño.

Así las cosas, todo apunta a que será poco probable que en el año y medio que queda para que se celebre la siguiente cita electoral se pueda iniciar una intervención municipal en este suelo teniendo en cuenta que primero habría que hacer ese estudio de necesidades del que habla el concejal, luego convocar un concurso y a continuación licitar las obras. Mucho tendría que correr el equipo de Gobierno.

Parte de este solar es escenario, desde octubre de 2024, de las obras para construir un centro de educación especial que atenderá al medio centenar de alumnos con discapacidad que se forman gracias a la Obra Social del Santuario y que está financiado por la Fundación Emilio Álvarez.

La inversión en el inmueble, de dos plantas y con 1.700 metros construidos, asciende a casi 4,6 millones de euros, un dinero que se obtuvo por la venta del aprovechamiento bajo rasante de este terreno para habilitar cuatro plantas de aparcamiento. Las instalaciones contemplan una biblioteca, gimnasio, un taller de jardinería, capilla, zona de fisioterapia, así como varias estancias para el trabajo individualizado con los usuarios

La construcción de aquel garaje estuvo rodeada por la polémica, ya que su planeamiento se vio afectado por el caso de la manipulación del PGOU de 2004. La modificación ilegal de un plano convirtió un suelo urbano no consolidado en consolidado, un cambió que eximía a los propietarios de la cesión de los espacios libres públicos y de equipamiento, ya recuperada tras la corrección. La propiedad obtuvo en 2007 licencia para demolición de los edificios existentes y la licencia para construir el subterráneo. El TSJ anuló esta operación, aunque ya se había vendido a otra empresa el subsuelo para habilitar 400 plazas, que ya están legalizadas.

Mientras Inexo sigue con la construcción del centro educativo en este suelo, Cáritas Diocesana trabaja ya en el proyecto para rehabilitar la que fue su sede principal con entrada por José María Lacort. Este inmueble de siete plantas y que data de 1975 está vacío y fuera de servicio desde octubre de 2024 dado su avanzado estado de deterioro.

José Colinas, delegado en Valladolid de esta entidad, explica que se están analizando las necesidades de la reforma, así como los presupuestos con las constructoras que podrían hacerse cargo de esta obra. De momento, no se aporta un presupuesto, aunque será cuantioso dadas las carecterísticas de la construcción.

Los planes de Cáritas pasan porque enorme inmueble agrupe buena parte la actividad de esta entidad benéfica. Desde finales del año pasado, la atención a las personas sin hogar se lleva a cabo en un ala del Seminario Menor Diocesano de La Rondilla tras la salida de este espacio ante su mal estado. La idea es que este servicio vuelva a José María Lacort, así como las oficinas de atención primaria, ahora en la plaza del Doctor Marañón. Colinas estima que esta obra de rehabilitación de un inmueble que no se había tocado prácticamente desde su estreno comience en el primer semestre de 2026 y se prolongue durante dos años.