El concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, este lunes en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. El Norte

Valladolid

El Ayuntamiento aprueba una adenda de 1,67 millones para cofinanciar los servicios sociales hasta 2027

La aportación de la Junta asciende a más de 69 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% acordado inicialmente

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:50

El Ayuntamiento de Valladolid aprobó este lunes, en Junta de Gobierno, la modificación del acuerdo marco de cofinanciación de los servicios sociales, suscrito con la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León para los años 2025 a 2027, que amplía la cuantía aportada por el Consistorio en 1.670.383,14 euros.

Dicha cuantía se destinará al incremento de los módulos de financiación en los ámbitos de personal técnico de Servicios Sociales, Servicio de Ayuda a Domicilio, Estancias Diurnas y Plan Municipal de Prevención de Drogas y otras Adicciones, según informó el Ayuntamiento de Valladolid.

En el Acuerdo Marco inicial, aprobado para los ejercicios 2024-2027, la Junta de Castilla y León estableció una cofinanciación de 64.687.947,72 euros para el Ayuntamiento de Valladolid. Sin embargo, con las adendas aprobadas en 2024 y la que ahora se ratifica en 2025, la aportación de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta asciende a 69.219.811,65 euros, lo que supone un incremento del siete por ciento respecto al acuerdo inicial.

El pasado 30 de junio de 2025, el Pleno municipal aprobó una moción institucional para evaluar el acuerdo marco de financiación de los Servicios Sociales, instando a la Junta a reforzar su aportación. Con esta adenda, la Administración autonómica responde a las solicitudes planteadas, mejorando progresivamente los módulos de financiación de personal técnico, del Servicio de Ayuda a Domicilio y de las Estancias Diurnas.

Con esta línea de colaboración y coordinación entre la Administración autonómica y la local, el objetivo es reforzar la atención social a la ciudadanía de Valladolid, con especial atención a las personas en situación de dependencia y a quienes atraviesan dificultades económicas o sociales.

