El atasco en la oficina de extranjería retrasa la resolución de trámites desde octubre

«Ahora mismo tienes que estar dos semanas para conseguir una cita». De esta forma resume Carmen Quintero, de la Fundación Rondilla, la situación de la oficina de extranjería de Valladolid. «No es nuevo. Estamos así desde hace dos o tres meses. Si quieres conseguir ... hueco, tienes que estar pendiente todo el día y esperar a ver si se queda alguna hora libre. Y pasa para cualquier tipo de permiso». El problema radica en eso, encontrar una cita, ya que una vez se consigue, el periodo de espera es más pequeño. «Si lo consigues te la pueden dar para dentro de una semana».

Este «atasco» se traduce en la tardanza para la resolución de algunos trámites, así como para la renovación de algunos documentos. «Hay procesos que no pueden esperar y esto produce un agobio y ansiedad entre las personas que lo necesitan». Posición similar a la que aprecian desde Procomar. «La última vez que he conseguido sacar una cita fue hace tres semanas», apunta Judith Sobrino, abogada de la asociación. «En diciembre no tuve problema, pero desde que ha empezado el año se ha complicado. A esto se une la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería en mayo, con lo que hay personas que quieren agotar sus posibilidades antes de que llegue el cambio».

La entrada de la norma también producirá el desahogo en algunos procedimientos, como las denominadas peticiones de asilo. «La protección internacional lleva colapsada desde hace más de dos años, ahora en la oficina están desbordados y las solicitudes presentadas tardan en responderse hasta cuatro meses». Desde las asociaciones apuntan también a otro cambio en la forma de actuar en la oficina, como es la no posibilidad de acudir a pedir información sin cita previa. El servicio, que se ofertaba de 9:00 a 10:30 horas de forma presencial, se ha eliminado, aseguran. «Es otro procedimiento que ahora requiere cita previa».

El atasco de expedientes afecta también a la contratación de empleados extranjeros por parte de algunos sectores. Ocurre por ejemplo en el de transportes. En septiembre de 2024, la Asociación de Empresas de Transporte de Mercancías (Asetra) suscribió un acuerdo de colaboración con la consultora gallega Talento Grupo Internacional para facilitar a las empresas de transporte de la provincia y de la comunidad la llegada de conductores profesionales, y de otros oficios del sector, de terceros países y principalmente de Perú. El objetivo, solucionar el problema de la falta de profesionales del sector. Las primeras previsiones para algunas empresas era contar con estos conductores durante el primer trimestre de 2025, pero el atasco en la oficina ha truncado su previsión.

Más de 8.000 solicitudes

«El trámite se inició en octubre, y la resolución está pendiente desde entonces. Ya han pasado más de cien días, y ahora tenemos más de veinte expedientes a la espera en Valladolid», apunta la presidenta de Asetra, Virginia Muñoz. Y esto se traduce en problemas cuando hay que organizar cada empresa. «A la hora de hacer los contratos, no poder concretar una planificación previa, etc. Hay empresas que también tienen camiones parados por falta de personal». Porque esta carencia, va más allá. Desde la asociación calculan que en Castilla y León se necesitan 1.500 trabajadores, 900 de ellos solo en Valladolid. «La falta de conductores afecta a más ámbitos, porque es una cadena. Calculamos que la administración deja de recaudar de media unos cien millones de euros en impuestos», apuntan desde la asociación.

Por el momento, la demora en la resolución no afecta a los propios expedientes, que se terminarán por resolver, a falta de conocer el cuándo. «El silencio administrativo no es negativo y nos han concretado que sí se va a solucionar. Lo que pasa ahora es que existe una gran incertidumbre por saber la fecha». Por su parte, desde la Subdelegación apuntan a que el «incremento constante» del número de solicitudes de autorización a resolver en la oficina de Valladolid, representa un acumulado del 41% dentro de la comparativa trimestral y anual de los dos últimos ejercicios. «La resolución de los expedientes ha sufrido una tendencia ascendente, que entra dentro de los compromisos adquiridos en una media general de 59,77 días. Sin embargo, algunos expedientes llevan mayor complejidad y por ello esa referencia puede aumentar», apuntan fuentes de la Subdelegación.

En concreto, la oficina de extranjería de Valladolid atendió en 2024 8.505 solicitudes de autorización, mientras que en 2019 el número era la mitad, 4.102. Además, en el último año han aumentado en un 21% las solicitudes presentadas, la mayoría relacionadas con atención al público o las resoluciones dictadas. Desde la administración también concretan que entre los factores que explican el volumen de procedimientos está la entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería el 20 de mayo, lo que ha incrementado las solicitudes.

Las mismas fuentes añaden que para «dar mejor respuesta» se ha procedido a reorganizar el sistema de cita previa, especializar en la resolución de procedimientos para economizar los tiempos de respuesta o participar en planes de choque. «A la hora de regularizar, la administración no cumple con los plazos, lo que conlleva trabas desde el primer trámite y que todo el proceso se alargue», defienden desde Asetra.