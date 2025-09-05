El Arzobispado iniciará en octubre la remodelación de la Catedral

Los andamios cubren el lateral de la Catedral de Valladolid para los trabajos de reparación de la cubierta.

La remodelación comenzará el próximo mes. Las obras de restauración de la Catedral de Valladolid empezarán de inmediato y se prolongarán hasta 2027. El Arzobispado de Valladolid ha adjudicado a la empresa vallisoletana Tecnicas para la Restauración y Construcciones SA (TRYCSA) la ejecución del proyecto hace unos meses redactado para el Arzobispado de Valladolid pero que contará con la aportación del Gobierno de España así como la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid.

En total, será una inversión 6,4 millones de euros (IVA incluido) para realizar cuatro grandes actuaciones: remodelación del museo y su apertura por el Patio de los Cipreses, mejora de la puerta de Santa María y la creación de una gran biblioteca diocesana.

La restauración catedralicia significará un nuevo tiempo para la Seo Metropolitana de Valladolid atrayendo a cuatro empresas para su licitación. El Arzobispado junto a Las Edades del Hombre ha estudiado y valorado en las últimas semanas las ofertas presentadas teniendo en cuenta su experiencia, por ejemplo, en obras sobre edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC) consiguiendo TRYCSA la máxima puntuación. También se han tenido en cuenta los elementos de protección que instalará para salvaguardar el conjunto monumental.

Esta adjudicación ha coincidido en el tiempo con la resolución definitiva por parte del Gobierno de España de la concesión de una ayuda de 2,3 millones de euros con cargo al Programa 2% Cultural para la cofinanciación de este proyecto cuyo inicio será, «previsiblemente», a lo largo del próximo mes de octubre. A partir de ahí dos años de trabajos que permitan afrontar unos trabajos que permitan recuperar parte del esplendor del templo.

Así, lo proyectado consistirá en la modernización del actual Museo Diocesano y Catedralicio, con un nuevo diseño expositivo y estructural que, además de ofrecer al visitante un renovado concepto museográfico, favorecerá una mejor contemplación de las obras que en él se custodian. Contará con una sala de nueva construcción y dos más, que están actualmente en desuso, e incorporará recursos gráficos y tecnológicos. También se reubicará su entrada y salida en el conocido como Patio de los Cipreses que, a su vez, será urbanizado y abierto al público, quedando completamente integrado en la ciudad.

Otra de las actuaciones proyectadas permitirá adecuar la Puerta de Santa María, el acceso por la plaza de la Universidad, para facilitar el tránsito de las procesiones de Semana Santa y otras celebraciones religiosas instalándose una puerta del tamaño de la embocadura de piedra, recuperando así el espacio interior que hoy se encuentra limitado por paredes de pladur. Al eliminarlos se descubrirán también los lucernarios existentes en esta zona.

Las obras también permitirán la creación de la Biblioteca Histórica de la Archidiócesis de Valladolid con fondos, entre otros, de la Biblioteca Capitular y la Biblioteca del Seminario Diocesano. Será un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados ubicado sobre la nave del Evangelio.

Templo abierto al culto

Las obras en la Catedral de Valladolid permitirán la apertura ordinaria del templo, permitiendo los cultos habituales con las misas de lunes a sábado, a las 18:00 horas así como los y domingos y festivos, a las 10:45, 13:30 y 18:00 horas.

Actuaciones previas

Desde que el pasado mes de mayo cerrara provisionalmente sus puertas el Museo Diocesano y Catedralicio, uno de los cuatro espacios donde se intervendrá, los operarios han procedido al traslado de obras a otras dependencias, con el objetivo de salvaguardar el rico patrimonio artístico que atesora la Seo vallisoletana.

Otra de las actuaciones previas a la realización de este proyecto está siendo la reparación de las cubiertas de la Nave del Evangelio para evitar, principalmente, filtraciones de agua.

Durante estas obras, cofinanciadas por la Junta de Castilla y León y a las que la Administración diocesana ha destinado aproximadamente 350.000 euros, se ha procedido a la sustitución de materiales y al saneamiento de la infraestructura.