El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo 5.000 personas evacuadas hasta ahora en León por el incendio de Molezuelas de la Caballeda
El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, acude a la última misa de las Descalzas Reales.

El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, acude a la última misa de las Descalzas Reales. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Argüello atribuye el cierre de conventos a la «secularización»

El arzobispo de Valladolid despide a las Descalzas Reales y recuerda que la marcha de comunidades religiosas se debe a una «disminución del número de hermanas y crecimiento de la fragilidad» en la comunidad cristiana

Lucía San José

Valladolid

Martes, 12 de agosto 2025, 19:08

«Por parte de las familias cristianas debe existir un deseo de consagración», ha destacado el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, durante la misa de ... despedida este martes de las Descalzas Reales de su convento en la avenida de Ramón y Cajal. En su homilía, ha comparado la situación actual con las desamortizaciones del siglo XIX, cuando desaparecieron muchas comunidades a causa de leyes y procesos políticos. Ahora, asegura que no se trata de una imposición legal, sino de una consecuencia de la «secularización» y de cambios sociales que afectan a la vida religiosa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  4. 4 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  5. 5

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  6. 6

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  7. 7 Conmoción por la muerte de la actriz para adultos Miss John Dough
  8. 8 Buscarán a la desaparecida hace una semana en zonas de maleza al sur del Carrión
  9. 9

    Triplica la tasa de alcohol y da positivo en cocaína en Pajarillos
  10. 10 Las llamas reavivan la pesadilla en Congosta y Ayoó: «Estamos igual que cuando pasó en la Culebra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Argüello atribuye el cierre de conventos a la «secularización»