Argüello atribuye el cierre de conventos a la «secularización»

«Por parte de las familias cristianas debe existir un deseo de consagración», ha destacado el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, durante la misa de ... despedida este martes de las Descalzas Reales de su convento en la avenida de Ramón y Cajal. En su homilía, ha comparado la situación actual con las desamortizaciones del siglo XIX, cuando desaparecieron muchas comunidades a causa de leyes y procesos políticos. Ahora, asegura que no se trata de una imposición legal, sino de una consecuencia de la «secularización» y de cambios sociales que afectan a la vida religiosa.

El prelado constata que «hay menos monasterios» debido a una «disminución en el número de hermanas y crecimiento de la fragilidad», por lo que se esta viviendo «una nueva etapa» en la que es necesario asegurar que aquellas que han entregado su vida a la clausura «puedan encontrar equilibrio» en nuevas comunidades, tras la obligación de irse de sus conventos. Además, recuerda que en España han llegado a concentrarse «un tercio de los monasterios de clausura del mundo» y que esta abundancia fue por una época de «plenitud de la consagración de la vida».

Durante la misa de despedida, el arzobispo ha reconocido el valor artístico de los monasterios, que son «híbridos de una cultura, de una forma de vivir» con raíces profundas. Y ha advertido de que si se siguen cerrando estos lugares, su belleza puede quedarse en «solo estética» y quedar sometida «a las reglas de los mercados» y de los «marchantes de arte».

Argüello ha recordado que las clarisas «van a seguir en nuestra Diócesis», pero que deberán incorporarse a otros conventos. Un cambio que reconoce que resulta complejo porque «cada monasterio tiene su ritmo, su estilo» y adaptarse a una nueva comunidad «siempre supone una dificultad».

El cierre de conventos, según el prelado, debe ser la alarma para «generar una cultura» en la que la fe siga presente. A la lista de conventos cerrados en la provincia vallisoletana, este martes se suman estas cuatro hermanas de las Descalzas Reales.