El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El arzobispo da la comunión a varios residentes durante la misa del cincuentenario El Norte

Valladolid

Luis Argüello visita la residencia de Villavicencio en su 50 aniversario

La fundación que gestiona el centro ha organizado un completo programa de actos para conmemorar el centro que cambió la historia de la terracampina localidad

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Viernes, 8 de agosto 2025, 19:24

La historia de Villavicencio de los Caballeros dio un importante cambio un lejano 31 de julio de 1942 cuando doña Justa Francos Gutiérrez-Calderón otorgó ... ante notario testamento en el que establecía que sus bienes fuesen puestos al servicio de una fundación benéfica para crear lo que en principio fue el asilo de Santo Domingo y Santa Eloísa, los santos con los nombres de los padres de la benefactora», «para pobres de ambos sexos, en la proporción que las necesidades determinen, mayores de sesenta años, con preferencia de los nacidos en dicha villa y no habiéndoles, de los que estén bautizados en Villalán y después cualesquiera que lo solicite dentro de las condiciones de edad y necesidad».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  2. 2

    La calle Santiago se prepara para la campaña de otoño con remodelaciones de cuatro locales
  3. 3

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  4. 4

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  5. 5

    Un autocar se estampa contra una casa en Chañe: «Fuencis, levántate que viene un autobús»
  6. 6

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  7. 7 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  8. 8 El Barrio: menús caseros con más de 70 años de historia
  9. 9

    Noche de robos a personas sin hogar en Valladolid para llevarse 95 céntimos
  10. 10

    La firma tordesillana Dulces El Toro abrirá una tienda en un local de Cánovas del Castillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Luis Argüello visita la residencia de Villavicencio en su 50 aniversario

Luis Argüello visita la residencia de Villavicencio en su 50 aniversario