Ardilla a la fuga: del Campo Grande a una cafetería de Recoletos

La atípica intervención policial ha tenido como escenario una cafetería de Recoletos a primera hora de la tarde de este lunes. Allí dos policías locales ... han acudido ante el aviso de los presentes por la presencia de una ardilla, presumiblemente 'huida' de su domicilio habitual en el Campo Grande, correteando por el interior del establecimiento y que no lograban sacar de allí.

Los propios agentes, que habían avisado inicialmente a los especialistas de Parques y Jardines, han conseguido finalmente capturar ellos mismos al correoso roedor sin esperar la llegada de los operarios municipales para después llevar al animal a su hábitat natural en el Campo Grande, donde la han soltado sin mayores contratiempo.

La singular captura ha tenido lugar al filo de las dos y media de la tarde en el interior del Café Ibérico, situado en el número 6 de Recoletos, cerca del cruce con la calle Perú y frente al acceso lateral al histórico pulmón verde del centro de la ciudad (inaugurado en 1787).

Su hogar desde 1995

Las ardillas fueron introducidas en este hábitat urbano en 1995, ahora hace justo treinta años, al entender los especialistas que «era una especie muy representativa de los bosques españoles y que se podía adaptar bien al entorno».

El tiempo les acabó dando la razón y las ardillas forman ahora parte de un ecosistema urbano que en los últimos meses ha sumado tres águilas calzadas, bautizadas como Citius, Fortius y Pisuerga.

Este lunes, la excursión fuera del parque de una las numerosas ardillas que viven en sus árboles ha acabado con una intervención policial en una cafetería para devolverla a casa.