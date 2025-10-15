El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfa Romeo recuperado tras ser robado en Parquesol. El Norte
Valladolid

Aparece en Aldeamayor el Alfa Romeo robado en Parquesol

El vehículo fue hallado con el depósito lleno, con el que «se pretendía efectuar un plan de huida»

Álvaro Muñoz

Álvaro Muñoz

Valladolid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:22

Apareció el mismo día que desapareció y gracias, entre otros aspectos, a difundir la imagen del coche robado. A primera hora de la mañana de ... este martes, la propietaria bajó de su casa y se encontró con la sorpresa de que le habían sustraído después de que en la jornada anterior le dejara estacionado en Parquesol. Desde entonces empezó a mover la imagen por distintas redes sociales para ver si alguien daba con el paradero.

