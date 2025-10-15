Aparece en Aldeamayor el Alfa Romeo robado en Parquesol

Apareció el mismo día que desapareció y gracias, entre otros aspectos, a difundir la imagen del coche robado. A primera hora de la mañana de ... este martes, la propietaria bajó de su casa y se encontró con la sorpresa de que le habían sustraído después de que en la jornada anterior le dejara estacionado en Parquesol. Desde entonces empezó a mover la imagen por distintas redes sociales para ver si alguien daba con el paradero.

Y así fue. Porque esa misma mañana, un vecino se sorprendió al ver el coche estacionado en la urbanización de Aldeamayor Golf. No había visto nunca ese modelo Alfa Romeo en la zona y se le encendieron las alarmas. Ya por la tarde le llegó la imagen del coche robado y coincidía con lo que había visto, así que llamó a la Guardia Civil para proceder a la identificación.

Y así fue como la dueña recuperó su Giulietta, «con los daños típicos del robo». «Está bastante bien. Está destrozado el bombín y hay cables sueltos debajo del volante», apunta la afectada a la par que aliviada tras el hallazgo. «Sobre todo porque sabemos que cuando te lo roban, normalmente aparece quemado», continúa.

Para mayor sorpresa es que se ha encontrado con el depósito lleno. «Estaba casi en la reserva, lo han dejado lleno. Eso hace indicar, por lo que nos han dicho, que se iba a emplear en un plan de fuga después de cometer, tal vez, un robo», prosigue la propietaria, que tendrá que afrontar las reparaciones del vehículo.