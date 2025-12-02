El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El mercadillo de la plaza de Cantarranas en los años 70.

El mercadillo de la plaza de Cantarranas en los años 70. Archivo Municipal de Valladolid

Curioseando

El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid

En los años 70 la plaza de Cantarranas recuperó su actividad comercial tras convertirse en el epicentro del trueque de artilugios e intercambio de cromos

Carolina Amo

Carolina Amo

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:00

Comenta

La plaza de Cantarranas es conocida a día de hoy en Valladolid como un espacio peatonal de ocio, hostelería y jolgorio nocturno. Sin embargo, este ... rincón esconde una historia que se remonta a los orígenes acuáticos de la ciudad y que, hace no muchos años, albergó un popular mercadillo que despertó la actividad comercial de la zona. Y es que antes de ser una plaza, este área de Cantarranas era un paraje por el que pasaba el río Esgueva, cuyas aguas fluían desde la actual Plaza de la Libertad y atravesaban bajo las casas de la calle Platerías para continuar por la Plaza del Val hacia San Benito y el Poniente para desembocar en el Pisuerga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  2. 2 La escapada de Marc Márquez a la Ribera del Duero para «recargar energía»
  3. 3

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  4. 4 Este es el plato más pedido a domicilio en Valladolid
  5. 5

    Los informáticos de la Junta alertan del riesgo de externalizar servicios
  6. 6

    La Generalitat apunta a un bocadillo de embutido contaminado como origen de la peste porcina africana en Barcelona
  7. 7

    Valladolid desecha la tarjeta municipal única al haberse quedado obsoleta sin estrenarse
  8. 8 Centros comerciales y supermercados de Valladolid que abren durante el puente de diciembre
  9. 9 Castilla y León intensificará la caza del jabalí para proteger las zonas de granja ante la peste porcina africana
  10. 10 Un incendio en una cocina en plena avenida de Segovia moviliza a Bomberos y Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El antiguo rastro que animaba los domingos en la zona de copeo de Valladolid