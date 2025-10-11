AMA el Pisuerga retira catorce toneladas de troncos de las aceñas del Puente Mayor

La jornada de limpieza de este sábado ha sido más larga que las que vienen desarrollando cada pocos fines de semana los voluntarios de AMA ... el Pisuerga desde hace casi cinco años, en su afán por librar de la basura y la vegetación descontrolada el mayor patrimonio natural de la ciudad. La ocasión lo merecía, porque no todos los días se acomete la limpieza de unas ruinas históricas, testigo del primer patrimonio industrial de la ciudad, que datan, como poco, del siglo XIII.

Las manos de una docena de voluntarios —menos de los habituales, dada la festividad del Pilar— han retirado desde las diez de la mañana y hasta bien entrado el mediodía catorce toneladas de troncos. Algunos flotaban sobre la pesquera; otros habían quedado atrapados entre los vestigios del azud, que al menos hasta el siglo XIX proporcionó energía a los telares y a los molinos que convertían el grano en harina.

Mientras parte del grupo eliminaba la vegetación descontrolada, tijeras de poda en mano, los más resilientes a las bajas temperaturas se sumergían en las gélidas aguas del Pisuerga, de cintura para abajo, para desatascar los leños de entre las ruinas medievales y engancharlos al cable que colgaba del tractor de otro de los voluntarios. Todo listo para el tirón con el que 'rescatar' del agua unos maderos que, empapados, pueden llegar a rondar la tonelada. Una vez en tierra firme, quedan «apilados» hasta la llegada del camión grúa del servicio de Parques del Ayuntamiento.

«Queríamos quitarlos porque estaban destruyendo las sillerías de las piedras de las aceñas», explica Juan Antonio Crespo, presidente de la asociación, mientras señala el visible desgaste. Crespo lamenta que no saliera adelante el proyecto para su restauración, que se puso en marcha en anteriores legislaturas, con Manuel Saravia al frente de la Concejalía de Urbanismo.

Pasarela al patrimonio

«En su día, el Ayuntamiento nos encargó elaborar la documentación sobre el estado de las aceñas. Se construyó una presa momentánea con tierra, conseguimos bajar el nivel del agua e hicimos unos sondeos hacia la parte del muro interno. Encontramos lo que quedaba de las aceñas, y, en base a ese informe, se sacó una licitación, pero quedó desierta y no se ha retomado», explica el arquitecto Arturo Balado, impulsor del proyecto y uno de los habituales en las actividades de la asociación medioambiental.

La idea, que se dividía en varias fases, pasaba por la construcción de «un dique» que bajara las aguas y que «permitiera ver en casi todo su perímetro lo que queda de las aceñas». Tras esto, y con piedras rescatadas del fondo, se pretendía recuperar «parte de su volumen original». Por último, estaba prevista la construcción de «una pasarela para verlas desde el interior del cauce», desde la propia pesquera, donde observar también «todos los elementos patrimoniales» presentes entre las Moreras y el Puente Mayor, desde el propio viaducto o el elevador de agua del Palacio de la Ribera.

El proyecto, que surgió hace más de un lustro, tenía prevista una inversión de 265.878 euros, para consolidar y poner en valor estos restos arqueológicos. A día de hoy apenas quedan los muros de sus cimientos y del puente de piedra que permitía acceder a ella desde la margen izquierda del Pisuerga.

«Nuestra misión es que se conciencien de que esto no es un basurero». Soco Ortega Tesorera de AMA el Pisuerga

Además de la limpieza de las aceñas, los voluntarios han llevado a cabo la habitual recogida de basuraleza del margen izquierdo de la Ribera, de donde han sacado en torno a un centenar de kilos, entre latas, restos de botellones y objetos de lo más variopintos, como «un carro de la compra, una báscula o un paraguas».

«La gente se piensa que son los jóvenes, pero encontramos de todo. En muchas zonas te pones y estás toda la mañana en un trozo pequeño», explica Soco Ortega, tesorera de la asociación. La embarcación, que pudieron comprar gracias a las aportaciones de varios patrocinadores, facilita la misión, pero dada la extensión del río, hace un llamamiento a que se sumen más voluntarios para poder acometer otras zonas, como el margen derecho del Pisuerga. Pero sobre todo, apela a la reflexión: «Nuestra misión es que se conciencien de que esto no es un basurero».