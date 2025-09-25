Adiós a dos toneladas de troncos y a la basura de los botellones de las fiestas en el Pisuerga

El bajo caudal del Pisuerga, que en las últimas semanas marca sus mínimos anuales, y el regreso a la actividad tras el parón veraniego de ... los voluntarios de la asociación AMA El Pisuerga ha permitido liberar, por un lado, al Puente Mayor (siglo XI) de los troncos apilados por las crecidas de principios de año y, por otro, al propio río de las decenas de kilos de desperdicios acumulados en las riberas del mismo entorno después de los botellones y celebraciones de las pasadas fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Las labores de limpieza, que tendrán su continuidad el próximo sábado (de 10 a 12:30 horas, con salida desde su caseta de Tenerías), tuvieron lugar el pasado fin de semana y congregaron a un nutrido grupo de personas a pie y en barcas para retirar 2,1 toneladas de troncos que casi cegaban uno de los ojos del más antiguo de los puentes sobre el río (desde las embarcaciones), en los que crecía incluso la vegetación, y otras maderas varadas en la pesquera (a pie).

Durante esa misma jornada se quitaron algunos troncos de los también históricos restos de las aceñas (siglo XIII), situados entre la playa y el puente, pero se dejaron otros ante la imposibilidad de retirarlos todos debido a su volumen. Esta labor se dejó «para concluirla en otra jornada», según explican desde la propia asociación, cuyos voluntarios sí sacaron del cauce los 2.100 kilos de troncos y ramas de grandes dimensiones acumulados tanto el puente como en la pesquera.

Y a la vez, durante la misma intervención, otro grupo de voluntarios peinaron las riberas en torno a Las Moreras para retirar las decenas de bolsas de plásticos, vasos y demás restos de botellones acumulados en las riberas, sobre todo, durante las pasadas fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que tuvo precisamente en este paraje uno de los epicentros de las celebraciones. En este caso llegaron a sacar 140 kilos, sobre todo, de plásticos.

AMA El Pisuerga, como viene haciendo prácticamente cada sábado por la mañana en los últimos años, ha vuelto a convocar para el próximo (día 27), a partir de las diez de la mañana en su caseta, situada en los paseos de la ribera, a la altura de Tenerías, una nueva batida destinada a limpiar otras partes del río. El llamamiento es para sus voluntarios y para aquellos que quieran colaborar con ellos en dichas labores, que se centrarán en esta ocasión en la retirada de la vegetación y limpieza de los muros próximos a su sede, las escaleras y los antiguos lavaderos.