Labores de retirada de los troncos a cargo de los voluntarios de AMA El Pisuerga.

Labores de retirada de los troncos a cargo de los voluntarios de AMA El Pisuerga. El Norte

Valladolid

Adiós a dos toneladas de troncos y a la basura de los botellones de las fiestas en el Pisuerga

Un grupo de voluntarios retira 140 kilos de plásticos de las riberas y las maderas acumuladas en la pesquera y los pilares del Puente Mayor

J. S.

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 06:52

El bajo caudal del Pisuerga, que en las últimas semanas marca sus mínimos anuales, y el regreso a la actividad tras el parón veraniego de ... los voluntarios de la asociación AMA El Pisuerga ha permitido liberar, por un lado, al Puente Mayor (siglo XI) de los troncos apilados por las crecidas de principios de año y, por otro, al propio río de las decenas de kilos de desperdicios acumulados en las riberas del mismo entorno después de los botellones y celebraciones de las pasadas fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

