Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»

El problema de la rata o rata de árbol no es novedoso en el núcleo verde de Valladolid, el Campo Grande, donde su proliferación lleva ... incomodando a los visitantes durante muchos años. Sin embargo, la Policía Municipal ha destacado este jueves en sus redes sociales un nuevo episodio de quejas por parte de los usuarios del parque por la presencia indeseada de estos roedores, a lo que las autoridades añaden un recordatorio: «Alimentar a los animales del parque, aunque parezca un gesto amable, favorece la aparición de plagas como estas. Evita esta práctica. Es una cuestión de salud pública».

Lo curioso de estos seres es que no temen acercarse a las personas, lo que hace más comunes los encuentros entre ambos. «El otro día abrí la puerta del almacén y se me coló una», asegura un jardinero del parque que añade con ironía que «hay que ver lo grandes que son, a veces no se sabe si es una rata o un gato» . Pero lo peor de estos animales es que son impredecibles: «salen de cualquier parte. Esta mañana a un compañero que iba a sacar la basura le saltó una y casi le muerde el dedo».

En su día, la jefa de Salud Pública y Protección Ciudadana del Ayuntamiento, Ana Mataix, ya había alertado de que este indeseado inquilino «fue detectado en nuestra ciudad antes que en ninguna otra de España, aunque por entonces se localizaban en chopos que hubo en el Paseo de Isabel la Católica». Pero, hoy en día, se concentran muchas entre los jardines y fuentes del Campo Grande, lo que se debe, como subraya el concejal de Salud Pública, Alberto Cuadrado, «a que a la gente le parece gracioso dar de comer a los animales, es hasta una imagen bucólica, pero hace gracia hasta que llegan las plagas». Aunque no se ha detallado qué repercusiones pueden tener estos roedores sobre la salud humana y la del resto de animales que habitan el parque, el concejal señala que «son como las palomas, pueden traer infecciones parecidas».

Es por eso que hace un llamamiento al civismo y a la responsabilidad de la ciudadanía para no alimentar a los animales. «Si la gente lo hace con toda la buena intención, pero no debe hacerse por cosas como estas. Si controlamos la alimentación de los animales podemos controlar también las plagas y las enfermedades. Esta mañana he hablado con unos agentes y me aseguran que ponen multas cada vez que entran al parque pero, aun así, la gente no parece aprender y los que hacen la limpieza me cuentan que hasta se han encontrado restos de paella o cocido», se lamenta el concejal.

Por su parte, el Salud Pública y Medio Ambiente han dispuesto un conjunto de «once cepos alrededor de Campo Grande, con la finalidad de empezar a captar y reducir los ejemplares de rata de árbol». Es una medida que, por el momento, parece efectiva. «Ya hemos encontrado muerta a más de una», asevera Cuadrado. La prohibición y la alerta de las autoridades respecto a alimentar a los animales del parque siguen vigentes, con la imposición de multas que van desde 150 hasta 600 euros por esta infracción.