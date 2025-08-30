El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cadáver de una rata en el Campo Grande de Valladolid Rodrigo Jiménez

Valladolid

Alerta por la proliferación de ratas en el Campo Grande: «A mi compañero casi le muerden un dedo»

El Ayuntamiento coloca cepos alrededor del parque y advierte de la prohibición de alimentar a los animales, que puede dar lugar a las plagas: «Se han encontrado hasta restos de paella o cocido», señalan

Lorena Arias Duqe

Valladolid

Sábado, 30 de agosto 2025, 08:27

El problema de la rata o rata de árbol no es novedoso en el núcleo verde de Valladolid, el Campo Grande, donde su proliferación lleva ... incomodando a los visitantes durante muchos años. Sin embargo, la Policía Municipal ha destacado este jueves en sus redes sociales un nuevo episodio de quejas por parte de los usuarios del parque por la presencia indeseada de estos roedores, a lo que las autoridades añaden un recordatorio: «Alimentar a los animales del parque, aunque parezca un gesto amable, favorece la aparición de plagas como estas. Evita esta práctica. Es una cuestión de salud pública».

