Alejandro Maíllo: «La sinfonía de foie de Le Bistró es espectacular»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:32 Comenta Compartir

El día de Alejandro Maíllo empieza entre vestidos de novia, encajes, lentejuelas y patrones en su atelier de la calle López Gómez, junto a la Plaza de la Universidad. En los dos años que lleva abierto se ha convertido en una referencia de moda en la ciudad, tanto para vestir a novias, madrinas e invitadas como para la alta costura. Varias de sus creaciones han brillado en alfombras como la de los premios Goya celebrados en Valladolid en 2024 y la de las últimas ediciones de la Seminci. Blanca Jiménez, concejala de Turismo de Valladolid, Yasmina Gregori, pareja del ministro Óscar Puente, Charo Chávez, concejala del Grupo Municipal Socialista, y la actriz vallisoletana Pino de Pablos, entre otras, han lucido sus vestidos. «Cuando se celebraron los Premios Goya en Valladolid llevaba abierto apenas tres o cuatro meses y fue un impulso muy grande, nos dio mucha visibilidad», reconoce, aunque matiza que detrás de la apertura del atelier se esconde el duro trabajo de muchos años.

Alejandro Maíllo en su atelier de la calle López Gómez de Valladolid. Aida Barrio

A veces hace un alto a media mañana para tomar un pequeño almuerzo en La Central. «Tiene muchísimos tipos de tortilla: con y sin cebolla, de jamón y queso, de pollo con alioli... sientan fenomenal». Después de comer llega su momento de relajación: se toma un café, «con leche y hielo incluso en invierno», en la Cafetería Mozart, a escasos metros de su tienda. «Ese olor a café cuando entras es una maravilla. Está muy rico. Además, el trato de Carlos, el camarero, hace que te sientas como en casa», valora. Otra de sus cafeterías de referencia es El Cafetín (El Largo Adiós).

Ampliar Alejandro Maíllo en la cafetería Mozart, en la calle López Gómez. Aida Barrio

Para disfrutar de una comida con amigos o con clientas tiene claro cuál es su primera opción de restaurante, la que «nunca falla»: Le Bistró. «Para empezar con un entrante me quedo con la sinfonía de foie que está espectacular con esa mezcla del salado con el dulce de la manzana. Como plato principal la lasaña de langostinos y, de postre, el tiramisú de Baileys», escoge. Para Alejandro Maíllo, otros valores añadidos de Le Bistró son el encanto de su ubicación en una antigua bodega del siglo XIX rehabilitada y sus opciones para personas vegetarianas, celiacas y con intolerancias alimentarias.

Sindonía de foie, lasaña de langostinos y tiramisú de Baileys, los platos preferidos del restaurante Le Bistró de Alejandro Maíllo. Le Bistró

Para tapear, Alejandro Maíllo recomienda un nuevo establecimiento muy cerca del mercado del Val. «Se llama El Secreto y tiene una carta de vinos y de tapas bastante amplia. Me ha gustado mucho su pan brioche relleno de rabo de guiso de rabo de toro y la brocheta de pulpo», se decanta. En esa zona del entorno del Val también destaca el restaurante Matamales, donde celebró su cena de Navidad con amigos el año pasado, y La Lupe «para bailar y tomar alguna copa por la noche».

Admite que la carne poco hecha, «vuelta y vuelta», es su punto débil, sobre todo acompañada por un tinto de Ribera del Duero. Por eso, otro de sus lugares gastronómicos de referencia es el restaurante Vinotinto. «Voy mucho con amigos y siempre es un acierto, ya sea por la carne o por el pulpo a la brasa por ejemplo... todo tiene una gran calidad», remarca. El lugar donde suele quedar con sus amigos antes de ir a comer a Vinotinto es El Corcho, donde suele pedir un vermú y unas croquetas o bacalao rebozado. Tras la comida, suelen alargar la jornada con un tardeo en la Salaveinte.

Mi plan favorito en Valladolid



Recomendaciones de César Pérez Gellida





Además, cuando el trabajo se lo permite, de vez en cuando aprovecha para hacer alguna escapada a La Alberca, pueblo de donde procede su madre. «Nuestros bares de referencia allí son La Catedral o La Colmena, donde vamos toda la panda de amigos para comer, cenar, o tomar un vino o una caña».

Alejandro Maíllo reconoce que es bastante goloso y que no puede resistirse al chocolate. «Cualquier cosa que lleve chocolate me sirve», bromea. Uno de sus postres favoritos es la tarta aniversario de Belaria. «La compro siempre que puedo o cuando tenemos algún acontecimiento para compartirla y disfrutarla en familia».

Ampliar Tarta aniversario de Belaria. Belaria

Un diseño de Alejandro Maíllo, en los premios Feroz

Tras su éxito en las alfombras rojas de los Premios Goya 2024 y de las últimas ediciones de la Seminci, Alejandro Maíllo trabaja en un diseño que llevará una vallisoletana en los premios Feroz que se celebrarán el 24 de enero en Pontevedra. Además, ya está preparando la nueva colección de 2026, tanto de novia como de fiesta, para presentarla en la pasarela de moda de Castilla y León.

La próxima semana El domingo 7 de diciembre conoceremos el plan favorito de Isabel Rivero, campeona del mundo de boxeo en peso átomo.

Reporta un error