Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:24 Comenta Compartir

El vermú del fin de semana en el barrio de la Victoria es un momento muy especial para el cantante vallisoletano Fran Pahino. Cuando entra en el bar Mystic su dueña, Flor, le recibe con una sonrisa y siempre encuentra caras conocidas a ambos lados de la barra. Barra, por cierto, repleta de pinchos que se reparten gratis con la consumición. El favorito de Fran es el de pollo con miel o las hamburguesitas, que suele acompañar de un refresco de cola o, de vez en cuando, de un buen Ribera del Duero. Le pedimos que nos cante una canción y accede encantado. De pronto se hace el silencio en el bar ante su potente voz a capella. A todos les encanta el improvisado espectáculo pero a nadie le extraña. No es la primera vez que le escuchan. Saben que es Fran Pahino, cantante, vecino del barrio de siempre. Aunque actualmente vive en Huerta del Rey, su corazón sigue enraizado en La Victoria, donde confiesa que pasa «mucho, mucho tiempo». «Una de las mejores cosas de este barrio es su gente, los amigos», valora. «No solo yo crecí en la Victoria, sino también mis padres y mis abuelos. Mi abuelo, al igual que muchos de los abuelos de la gente que estamos por aquí, trabajó en la fábrica Textil Castilla. la gente más mayor del barrio atesora esos recuerdos».

Ampliar El cantante vallisoletano Fran Pahino en el bar Mystic. Rodrigo Ucero

Aunque el nombre del bar es Mystic, mucha gente le llama 'el bar de 'Flor, igual que el nombre del bar de enfrente, por Flor, la dueña de ambos establecimientos que se han convertido en centro neurálgico de la vida social del barrio. «Merece mucho la pena venir aquí para el vermú, sobre todo el fin de semana. Ponen unas tapas gratis muy buenas aunque nosotros no venimos por eso pero es de agradecer, son una maravilla. Lo mejor es su ambiente de amistad y camaradería», asegura. A escasos metros de ambos bares, en la calle paralela, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de La Victoria. «Los domingos se nota ese momento cuando la gente sale de misa, es una auténtica gozada».

Ampliar

Otros establecimientos que Fran Pahino recomienda de La Victoria son La Coqueta, La Bodeguilla (La Bodega de la Victoria), «un sitio pequeñito pero fantástico», los restaurantes Paco Espinosa y la Dársena de la Victoria y en general todos los bares de la calle Dársena, salpicada de oasis para tomar algo y alternar con los conocidos.

Fuera del barrio, su lugar gastronómico imprescindible es Fuensaldaña, por sus bodegas. Elige La Sorbona y La Nieta para disfrutar de un clarete y picar algo de jamón en barra o para quedarse a comer o cenar una buena carne. De los platos de sus cartas se queda con el lechazo, el chuletón y las mollejas. «Bajar a la bodega, con esa temperatura típica, la comida y el ambiente... es excepcional», recalca.

Por el centro, se queda con «sitios de toda la vida» como La Criolla, El Peso y, sobre todo, La Tasquita. «Las tostas de La Tasquita son de lo mejorcito de Valladolid. Mi favorita es la de Solomillo al Roquefort». Reconoce que la carne es su debilidad, al igual que la comida italiana. Cuando le apetece pasta o pizza tiene clara su elección. «El restaurante La Tarantella lleva más de 40 años abierto y sigue teniendo la misma calidad, es una auténtica pasada», recalca.

Para el tardeo, elige el Zvmo. «Además de acoger actuaciones musicales en directo es un lugar que se está convirtiendo en referencia para salir por las tardes. Un buen plan es, por ejemplo, comer en La Criolla y después ir al Zvmo, que está justo enfrente, para encontrar sarao y música, y encima con todo el día aún por delante», aconseja.

En cuanto a sus gustos musicales, Luis Miguel es uno de sus artistas de referencia. «Me encantan sus canciones, he crecido cantando sus boleros», recuerda. Tras una carrera de más de 30 años, la grabación de dos discos y haber llegado a actuar en el teatro Zorrilla, su sueño sería poder cantar en la Plaza Mayor y en el estadio José Zorrilla. «¿Por qué no?», se atreve a imaginar.

La próxima semana El domingo 16 de noviembre conoceremos el plan favorito de Rodrigo Puertas, actor e integrante del grupo de música infantil Cantajuego.

Reporta un error