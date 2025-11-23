Esperanza Ortega: «Sentarme en La Provinciana con una cazuelita es mi momento de tranquilidad del día»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:38 Comenta Compartir

Esperanza Ortega se levanta, escribe durante varias horas en su casa y, cada día sobre las 13:30, se dirige al quiosco de la Plaza de la Rinconada donde Alicia, «la quiosquera de siempre», la espera con un ejemplar de El Norte de Castilla. Con el periódico bajo el brazo se encamina al Mercado del Val. Allí, su siguiente parada es el puesto de El Fiel, donde Pilar le despacha el pan. «Ahora estoy un poco a régimen y pido barra integral, aunque a mí lo que realmente me gusta es el pan candeal redondo. Además, no puedo resistirme a las trenzas», admite. Termina su ruta en el bar La Provinciana, donde pide una Coca-Cola y una cazuelita con uno de los guisos del día y se sienta para leer las noticias y hacer el crucigrama.

La escritora vallisoletana Esperanza Ortega en el quiosco de la Plaza de la Rinconada, la panadería El Fiel y el bar La Provinciana del Mercado del Val. Rodrigo Ucero

«María, la cocinera de La Provinciana, tiene muy buena mano. Por eso venimos aquí mucha gente. Hoy he pedido patatas con lechazo, pero otros días pido arroz, porque me encantan cómo lo preparan, o carrillera, garbanzos... siempre lo sirven en una cazuelita. Tienen muchos platos de cuchara pero nada grasientos, guisos de toda la vida muy bien hechos. También tienen pinchos de tortilla, de setas... cada día tomo una cosa diferente. No lo perdono, incluso cuando me pongo a dieta, porque es mi ratito, mi momento de tranquilidad», confiesa. Otros de los lugares del Mercado del Val que recomienda son Gastroval, del que destaca sus patatas revolconas, y El Cerezal por sus tostas, especialmente de gambas.

Esperanza disfruta cocinando y suele aprovechar sus visitas al Mercado del Val para aprovisionarse. «Hay pescado, carne y fruta de muy buena calidad. No es como en los supermercados, que lo encuentras todo en bandejas. Prefiero comprarlo aquí», defiende.

Fuera del Mercado del Val, uno de sus rincones preferidos es la pizzería La Competencia. «Yo soy del Atlético y nos gusta ver allí el fútbol porque tiene dos pantallas grandes y ya conocemos a la gente con la que coincidimos. Tiene peligro porque te ponen un trozo de pizza con la consumición... a mí me gusta la de la casa». Para tapear, sus imprescindibles son el bar Postal, por sus tortillas, y La Bodeguita, por sus montaditos, y el Sarmiento, por sus jabuguitos y pulguitas y los productos que vende también como tienda. Para comer o cenar con amigos elige el Caballo de Troya y Abstracto. «En el Abstracto es aconsejable reservar. Tienen un carpaccio buenísimo pero en general todo lo que tomo allí me gusta», asegura.

Esperanza reconoce que le gusta mucho el dulce. Entre sus pastelerías favoritas destacan Maro Valles y El Bombón. «Maro Valles es una confitería excelente. De El Bombón me encantan las glorias de yema y sus bombones, que además llevan una decoración que parece poesía visual, cada uno es distinto. Da hasta pena comerlos, son una maravilla», elogia. Otro de sus mayores placeres es disfrutar de un buen chocolate con churros o porras en la cafetería El Castillo en invierno, «y también en verano», concede. «En verano cuando voy a Comillas, después de la playa me apetecen unas porras», . También disfruta cocinando dulces. Algunas de sus especialidades son el tocinillo de cielo y la quesada.

Bombones y glorias bañadas en yema de la confitería El Bombón. El Bombón

'Los versos de mi amiga

Tras jubilarse como profesora de literatura (impartió clases sus últimos años en el instituto Núñez de Arce) Esperanza Ortega dedica su tiempo a escribir. Durante años fue columnista en El Norte de Castilla y colaboró en el suplemento cultural 'La sombra del ciprés' pero ahora está volcada en su pasión, la poesía. Actualmente está a punto de publicar un nuevo libro. «He publicado hace no mucho antologías pero un libro nuevo así... hace mucho que no lo hacía. Y es algo diferente a lo que he escrito hasta ahora, o yo lo percibo así. Lo he titulado 'Los versos de mi amiga'», adelanta. Más de una vez le ha venido la inspiración durante ese rato de tranquilidad tomando el aperitivo en La Provinciana. «Cuando me pasa suelo anotar la idea en los márgenes de El Norte de Castilla o en alguna de sus páginas sobre acciones y negocios». Unas pocas palabras que pueden convertirse en el germen de una poesía y que nacen de su momento favorito del día.

