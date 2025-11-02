Comandante Twin: «El Quinto es nuestro lugar para juntarnos y tomar unas cervezas»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 2 de noviembre 2025, 09:11 Comenta Compartir

El grupo madrileño Comandante Twin tiene profundas raíces en Castilla y León. Sus miembros son Eduardo, Raúl, los hermanos leoneses Humberto y Nico y los arandinos Santi y Moli. Además Isa, la pareja de Humberto, Isa, es vallisoletana y actúa como embajadora de la ciudad para la formación musical. Vienen con frecuencia a Valladolid tanto para ofrecer conciertos como para disfrutar de la gastronomía de la zona. Su punto de encuentro es el bar El Quinto, situado en plena Plaza Mayor. «El sitio es brutal, nos encanta juntarnos para tomar unas cervezas, y además tiene terraza. El dueño es nuestro amigo Trucha. A partir de la pandemia hicimos aquí un grupo muy fuerte de amigos, mi chica es vallisoletana... y yo soy prácticamente vallisoletano», asegura el guitarrista Humberto Iglesias.

Otros de sus imprescindibles para tomar una caña y relajarse son Bowie y Sala de Estar. «Son lugares donde nos tratan muy bien y donde a la gente le gusta el indie, que es lo que hacemos nosotros», valoran. También forman parte de su ruta CucuBananas, Vándalo y El Niño Perdido, donde siempre se dejan aconsejar y sorprender por sus cócteles. «Y cuando se nos va un poco la pinza vamos a Asklepios», confiesan entre risas.

Para una buena comida eligen Vinotinto, para ellos «el mejor restaurante». También frecuentan la zona de la catedral: Melêl, del que destacan su steak tartar, la Cárcava por su cruceta, y Flamma, por su pincho de lechazo. Sin olvidar el restaurante Fuego, las croquetas de Martina y Soda y el tigretostón de Los Zagales. «Humberto está ubicadísimo en Valladolid, yo me dejo llevar», admite el batería madrileño Raúl De Eugenio. Cuando les ataca el hambre altas horas de la madrugada recurren a la bocatería-pizzería Cantarranas. «Es un salvavidas», coinciden.

Carne de Vinotinto, Steak tartar de Melêl y croquetas de Martina y Soda.

Uno de los locales donde más suelen actuar en Valladolid es Desierto Rojo. «Siempre tienen conciertos, todo suena todo bien y a gente está a gusto. Después te puedes quedar un ratito, para nosotros lo tiene todo. Se ve que tiene historia, que han pasado muchas cosas allí. Es mítico, tiene un aura especial», asegura Humberto. Al público de Valladolid lo describen como «muy indie, muy predispuesto. Vemos mucho gusto por la música, camaradería y lealtad. La gente responde muy bien y vuelve. Siempre nos acogen genial», agradecen.

Incandescente

El grupo Comandante Twin lleva nueve años en el panorama musical y acaba de sacar el primer single de su próximo disco: 'Incandescente'. Han grabado en Barcelona con el productor de artistas como Love of Lesbian, Viva Suecia y Rigoberta Bandini. «La canción es una salvación. He compuesto muchos temas en los últimos años debido a momentos rocambolescos de la vida, del pasado, y ahora he conseguido crear una canción hacia el futuro, hacia adelante. Tiene algo de nostalgia pero también algo de que todo va a estar bien. Inicia un camino de esperanza y un sonido un poco nuevo, más adulto», explica Humberto Iglesias.

