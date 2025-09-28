Béatrice Fulconis: «El sabor intenso del sashimi de un buen atún de almadraba es maravilloso»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:32 Comenta Compartir

Béatrice Fulconis coge los palillos para disfrutar de unas piezas de sushi con la misma soltura con la que maneja el cuchillo y el tenedor y prepara el bocado siguiendo un pausado y cuidado ritual. Nos lo demuestra en la taberna japonesa Wabi Sabi, en la Plaza de Martí y Monsó de Valladolid. Su habilidad tiene truco. Actriz, dramaturga, productora, directora y cofundadora de la compañía Teatro del Navegante, la vallisoletana Béatrice Fulconis tiene raíces francesas y abulenses, ha viajado mucho por su trabajo y vivió durante un año en Japón. «Me enamoré de ese país, de su cultura y de su comida. Al volver a Valladolid sentía morriña y conocí a Mariola, que daba un curso de cocina japonesa, de sushi. Ella ya tenía su proyecto, Wabi Sabi. Y comenzó nuestra amistad», explica.

Ampliar Sushi de la taberna japonesa Wabi Sabi. Rodrigo Jiménez

Desde entonces, acude con frecuencia a Wabi Sabi, lugar que ha sido testigo de la celebración de muchos de sus cumpleaños. Además, valora que es un lugar donde siempre encuentra platos para disfrutar sin preocuparse por sus intolerancias alimenticias. «Tengo intolerancia al gluten, a la fructosa y a la lactosa y necesito saber qué productos no lo llevan. En este sentido, Wabi Sabi siempre es una muy buena opción. En este plato me han servido la salsa de soja sin gluten», agradece.

Sus platos favoritos de Wabi Sabi son las ensaladas, el sushi y el sashimi. «el sashimi de un buen atún de almadraba es maravilloso porque es un sabor muy intenso, muy fresco, y notas cuándo es un atún de calidad. Enseguida ves si es un pescado que te acaban de descongelar, porque normalmente para poder cortar el sashimi la pieza tiene que estar congelada, si no sería imposible ese corte. En Japón, no, pero en este caso, es muy difícil tener un salmón o un atún fresco del día. Además tiene que estar a una cierta temperatura para que el sabor sea mejor, y la verdad es que aquí siempre hay calidad», explica. A la hora del postre, no puede resistirse a los mochis, unas bolitas de arroz rellenas de pasta de judía.

Béatrice Fulconis se crió en el barrio vallisoletano de Las Delicias y actualmente vive en Geria. Allí suele alternar en Casa Michigan, un lugar «regentado por Jorge, un chico encantador, donde te encuentras con familiares y vecinos, perfecto para tomar algo». Muy cerquita, en Simancas, destaca La Excusa, especializada en comida a la brasa en una bonita ubicación junto al río.

En Valladolid capital, además del Wabi Sabi, suele optar por el restaurante Niza para disfrutar de una pizza sin gluten. «Voy a entrar en una gran polémica porque me gusta mucho la pizza con piña», confiesa. También suele salir por la zona del Mercado del Val. «me gusta mucho ir a comprar y después tomarte algo allí, con la tapita que te ponen». Y muy cerca, en la Plaza del Rosario, se ubica su comercio de referencia: La tienda del alérgico. «Allí hay muchas opciones. Por ejemplo en Navidad compro un espumoso sin fructosa. También tienen vino sin fructosa y un montón de productos sin gluten», asegura.

'La mirada de Lucía'

Tras actuar del 5 al 21 de septiembre en la Feria de Valladolid con el espectáculo de humor 'Lo de Ferias' con compañeros como J. J. Vaquero, Roberto Chapu o Inés Acebes, Béatrice Fulconis se encuentra ahora inmersa en un proyecto muy especial de Teatro del Navegante, «una compañía con un gran compromiso social», defiende. «Hace un año tuvimos contacto con el teatro inclusivo y nos pareció que era muy importante empezar a crear un espectáculo desde el principio con esa inclusión, en este caso para personas con discapacidad visual», explica. Así nació 'La mirada de Lucía', una obra con sonido inmersivo que se representará en el Teatro Calderón los días 17, 18 y 19 de octubre. «Está basada en una historia real y cuenta cómo dos hermanas se vuelven a encontrar en la casa familiar tras la muerte de su madre. Una de las hermanas (interpretada por Béatrice Fulconis) lleva a su hija Lucía, quien perdió la vista por una enfermedad degenerativa. Cuando las hermanas entran en un enfrentamiento, Lucía muestra que es capaz de ver más allá de ellas». Béatrice Fulconis reta al público a que se atreva a cerrar los ojos y «ver el espectáculo desde la mirada de Lucía».

