Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»

La actriz vallisoletana Inés Acebes tiene muy claro cuál es su plan favorito: un vermú de domingo en Valoria la Buena, pueblo donde reside. La ruta siempre sigue el mismo orden. «Empezamos en Concejo Hospedería, donde tomamos un vino de su propia bodega, Carredueñas, con unas croquetas y unos torreznos». Además, este lugar acoge cada verano las 'Tardes de comedia', por lo que se convierte en un auténtico punto de encuentro de sus amigos del mundo del humor. «Las risas nos dan de comer», bromea. Y es que tanto ella como su marido, Roberto Chapu, actúan cada septiembre en el espectáculo 'Lo de ferias' en la Feria de Valladolid, con compañeros como J. J. Vaquero o Alex Clavero, donde las carcajadas están aseguradas.

La segunda parada está situada en el bar Restaurante A. Gaona, que llaman cariñosamente 'bar del medio' o 'donde José'. «Sirven un huevo rebozado que empapa y hace que se te quite la resaca del domingo», asegura. Y por último recala en El Pilar. «Siempre terminamos aquí, es como mi casa. Fabi es la propietaria y una cocinera maravillosa, además de amiga, y nos trata fenomenal», alaba. Sus platos favoritos de El Pilar son los chipirones rebozados, la pata de pulpo a la brasa y, especialmente, las gambas al ajillo. «Quitan el sentido. Las cocinan desde 1956 con el ritual de la cazuelita de barro, el chisporroteo, taparlas... está casi más rica la salsa con el aceite, el ajo y la guindilla que las gambas», asegura poco antes de saborearlas. Como toque dulce, elige la «exquisita» torrija con pan brioche.

Gambas al ajillo del restaurante El Pilar, terraza de El Concejo Hospedería y Restaurante, donde se celebran las 'Tardes de comedia' y estantería de vinos propios de Bodegas Concejo. Rodrigo Jiménez

La vida diaria de Inés es toda una apuesta por la cultura de pueblo que ha «mamado dese pequeña». «La familia de mi padre es de Valoria la Buena. Mi padre tenía una casa aquí y decidimos venir. Soy muy disfrutona de la vida de las bodegas», explica. Además, colabora en la dinamización del entorno dando clase de teatro a niños y adultos. «En un pueblo de 700 habitantes tengo 50 alumnos. Osea, que casi en todas las casas hay alguien que hace teatro. Para mí es súper importante activar los pueblos, porque mucha gente elige quedarse. Y aquí tenemos vino, queso, teatro y humor. Con un poco de vino de Concejo y un poco de queso Quevedo ya tienes solucionado el día», afirma orgullosa. Otro de los atractivos de Valoria la Buena es el Puerto Espacial que puso en marcha el escultor Juan Villa tras crear el Castillo Encantado en el municipio vecino de Trigueros del Valle. «Juan Villa es otro loco que ha apostado por hacer aquí, en un pueblo, algo tan especial y artístico como el Puerto Espacial. Funciona muy bien, viene muchísima gente y todo se retroalimenta, porque por ejemplo muchos de los visitantes también se quedan a comer», valora.

Ampliar Réplica del Halcón Milenario de Star wars en el Puerto Espacial de Valoria la Buena creado por el escultor Juan Villa. Rodrigo Jiménez

Cuando Inés va a Valladolid capital suele aprovechar para darse el capricho de disfrutar de un desayuno especial y así coger fuerzas para afrontar el día. «No soy muy madrugadora así que suelen ser desayunos algo tardíos, casi brunch», confiesa. Sus locales favoritos para empezar la jornada con café, tostada y fruta son Marengo, en Parquesol, The Bitter Barrel, en la Avenida de Santander, y Woody, junto a la Plaza de los Ciegos. «El Marengo me guata mucho, no solo para desayunar, también para picar algo. Además está en la Plaza de Marcos Fernández, que tiene mucha vida, y la terraza es muy agradable. El Bitter hace unos desayunos espectaculares, con una carta de tostas muy especiales y mini tortillas individuales. Y en el Woody las tostas de tomate están buenísimas», recomienda.

Inés Acebes actúa por décimo año consecutivo en el espectáculo de humor 'Lo de ferias', vigente hasta el 21 de septiembre. «Mi marido, Chapu, lleva once años. Hicieron 'Resacón en Pucela', el tema era una despedida de soltero muy loca en Valladolid. Y al año siguiente decidieron hacer la boda. Buscaban una novia, Chapu dijo que yo era actriz y así entré en esa locura de 'Lo de ferias'. Septiembre es una época de encuentro con amigos, de ir al teatro de la Feria de Valladolid y reencontrarte con tu gente. Llevo diez años divirtiéndome mucho. Estamos súper agradecidos de que el teatro se llene año tras año, de que se agoten las entradas de los pases. Se abre el telón y te llega un cariño increíble. He hecho muchas cosas de teatro pero lo que se vive ahí es muy mágico, pura energía vallisoletana a tope».

