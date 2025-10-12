Miguel Lobato: «El Talandango es un restaurante perfecto para ir con niños»

Rebeca Alonso Valladolid Domingo, 12 de octubre 2025, 08:47 | Actualizado 09:54h. Comenta Compartir

«Ahí está Marimar, ¡mi camarera favorita!, exclama sonriente el escultor Miguel Lobato al entrar por la puerta del bar Talandango. Nació en Francia pero lleva más de veinte años residiendo en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, donde ha formado una familia. Reconoce que es en este entorno donde pasa más tiempo de descanso y de ocio. Describe el Talandango como un lugar «muy familiar con comida sencilla pero muy rica, con mucho sabor», perfecto para ir con sus mellizos, porque «les encanta». «Conocí el Talandango nada más venir. Mi mujer es muy aficionada al teatro, de hecho organiza el teatro de calle de La Flecha. Se formó un grupo muy majo de teatro, una gran familia, y empezamos a quedar en el Talandango un día sí y otro también», recuerda.

De su «variada» carta resalta la hamburguesa Mont Blanc, con carne de buey, cebolla caramelizada y queso de cabra y, «como buen francés», sus sartenes, especialmente la de huevos con patatas y jijas. «También tienen platos combinados y tablas de carne, marisco y mixtas, además de una terraza con un parque que da mucho juego para que los niños estén entretenidos mientras los adultos pasamos una sobremesa tranquila», valora.

Otro de sus lugares favoritos de la Flecha es el Maradú. «Es espacioso, con una terraza también muy grande, y situado en la plaza para que los niños jueguen. Tiene una gran variedad de tortillas y pinchos. Muchas veces voy por la mañana antes de ir a trabajar, porque abre sobre las seis de la mañana, y planeo el día mientras me tomo un café», explica. No muy lejos, en la Avenida de Salamanca, se encuentra La Fundición. «Vamos bastante la zona de parque de los niños es brutal. Para comer solemos pedir carne, porque todas sus carnes están ricas, y alguna ensalada como la de burrata». También disfruta de planes familiares en los centros comerciales Vallsur y Río Shopping, del que destaca las crepes de Eh Voilà! y las tortillas de Groove.

Miguel Lobato reconoce que desde que nacieron sus hijos no suele ir al centro de Valladolid pero se queda con dos clásicos: Los Zagales y La Sepia. Su taller, donde ha creado figuras para el programa 'El Hormiguero' o para la promoción de Juego de Tronos, está situado en Villanubla. Allí, cuando le apetece una buena comida casera sin tirar de tupper, opta por El Páramo. «Se come muy bien y a un precio muy bueno, los menús cuestan unos 13 euros con postre y café», aconseja.

Sus raíces francesas le influyen en sus gustos gastronómicos: no puede prescindir de los quesos ni de la mostaza Amora. «En Francia el roscón de Reyes se llama Tarta de los Reyes y se hace con hojaldre. La preparan algunos establecimientos de La Bañeza, de donde es mi mujer, como la confitería Conrado, y yo las suelo encargar», reconoce.

Una estación de veinte metros y una locomotora a tamaño real

Miguel Lobato está inmerso en una intensa temporada de trabajo, ya que se acerca Halloween y Navidad. «Tengo la suerte de que siempre he tenido mucho trabajo desde que he empezado, y durante todo el año, pero esta etapa es especial, de mucho curro y a lo loco», reconoce. Tiene un encargo de diez escenografías para Halloween, como por ejemplo una araña gigante. También trabaja en un Pinocho de seis metros que se colocará frente al Oceanogràfic de Valencia y en Madland - Magic Universe, un universo de fantasía para el que ha construido una estación de tren de veinte metros y una locomotora a tamaño real, «todo mecanizado».

Recientemente creó un dinosaurio gigante para el centro comercial Vallsur que pudo visitarse el pasado verano. «Fue muy satisfactorio ver a tantos niños disfrutando, haciendo cola, diciendo que querían repetir... y en tu ciudad que siempre es un plus», agradece. Actualmente no trabaja en nada para Valladolid pero avanza que tiene en mente una idea para «una exposición de un tema medieval fantástico». Y seguro que sorprende con sus próximas creaciones porque su objetivo siempre es intentar «dar un paso más».

