Fachada del Real Colegio de San Albano, más conocido como Colegio de los Ingleses.

Fachada del Real Colegio de San Albano, más conocido como Colegio de los Ingleses. Archivo Municipal de Valladolid
De albergar un tesoro de Shakespeare en Valladolid a ser el colegio precursor del deporte en España

El magacín 'The Albanian', elaborado por los seminaristas ingleses en 1873, deja constancia que los jóvenes internos de San Albano conocían y practicaban deportes que, por entonces, eran desconocidos

Carolina Amo

Carolina Amo

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 07:03

En el número 17 del caserón de la calle Don Sancho se encuentra el conocido como Colegio de los Ingleses. El centro, también bautizado como ... Colegio de San Albano, fue fundado bajo la protección de Felipe II en 1590 por el jesuita inglés Robert Persons, construyéndose como una institución donde se educaban los seminaristas católicos ingleses.

