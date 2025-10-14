De albergar un tesoro de Shakespeare en Valladolid a ser el colegio precursor del deporte en España

En el número 17 del caserón de la calle Don Sancho se encuentra el conocido como Colegio de los Ingleses. El centro, también bautizado como ... Colegio de San Albano, fue fundado bajo la protección de Felipe II en 1590 por el jesuita inglés Robert Persons, construyéndose como una institución donde se educaban los seminaristas católicos ingleses.

Este lugar ha llamado la atención por numerosas curiosidades, una de ellas datada en el siglo XIX , cuando se dio a conocer que el colegio producía su propio vino que se exportaba a Inglaterra para ser utilizado en el altar. Y de puertas para dentro, se han llegado a hallar verdaderos tesoros ocultos en su biblioteca, pues esta albergó hasta principios del siglo XX el 'First Folio', que pugna por ser la primera obra de Shakespeare que llegó a España. Se trata de un ejemplar que ofrece una recopilación de 36 obras teatrales del inglés, editada por John Heminges y Henry Condell en 1623 que, actualmente, se encuentra ubicada en la Folger Shakespeare Library de Washington.

Sin embargo, en el panorama deportivo español este centro no se ha quedado atrás, ya que son pocas las instituciones que ejercieron un papel tan pionero como el Colegio de los Ingleses en Valladolid. En los tiempos en los que los seminaristas ingleses llegaban a la ciudad para formarse con la religión católica, además de su fe, traían los conocimientos de un deporte nacido allí. Un juego que fundó el primer club de la historia, el Sheffield en 1857, en su país. En la taberna londinense Freemason's nació el fútbol a raíz de la creación de la Football Association, que el 23 de octubre de 1863, establecía los reglamentos y normas de competición del juego que iba a desembarcar en un periodo corto de tiempo en todos los rincones del mundo.

Según apunta un estudio de José Miguel Ortega, cronista deportivo de la ciudad de Valladolid, en España se ha dado por hecho como una especie de dogma de fe que nadie se ha atrevido a discutir durante muchos años, que el fútbol llegó a nuestro país gracias a los ingenieros británicos que trabajaban en las minas de Riotinto. El punto de partida se da en la fecha de 1873 como la de la aparición oficial del fútbol en España, aunque la fundación del Riotinto F.C. data de 1878, dos años más tarde que la del Exile Cable Club, de Vigo.

'The Albanian', el magacín que reveló todo

No obstante, existen hallazgos documentales que sugieren que en el año 1873 los seminaristas ingleses del Colegio de San Albano ya practicaban este deporte, entre otros, en suelo vallisoletano. La única diferencia de esta actividad deportiva es que los seminaristas británicos desarrollaban en juego en el interior, lo que llevaba a este deporte a no ser expuesto ante la luz pública de la prensa vallisoletana de entonces. El testimonio más revelador proviene de 'The Albanian', una revista elaborada por los alumnos del colegio, y escrita en inglés, la lengua que utilizaron para sus actividades doctrinales, académicas y lúdicas durante los años de su estancia en Valladolid.

Este magacín artesanal de 1873 deja constancia que los jóvenes internos de dicho colegio conocían y practicaban deportes, que por entonces, eran desconocidos. Además de el fútbol, a este se le sumaban el cricket y los rounders, un juego deportivo británico de bateo y fildeo. Según explica José Miguel Ortega, en un artículo titulado «On Games» y firmado con el seudónimo de Athleticus, un alumno expresaba su decepción al centro por el incumplimiento de una promesa hecha hace diez meses, la posibilidad de habilitar en el colegio un espacio amplio como para poder desarrollar los deportes.

Por entonces, tanto el Colegio de los Ingleses como el de los Escoceses, contaban con una serie de fincas tanto en la capital como en la provincia, utilizadas como huertas, viñas, tierras de labranza, y que a su vez, servían como escenario lúdico deportivo.

Fachada del Real Colegio de San Albano, más conocido como Colegio de los Ingleses. Rodrigo Jiménez

El cronista deportivo se encontró en la revista 'The Albanian' con el hallazgo de otro artículo en el que cabe la posibilidad que los futuros curas británicos jugasen al rugby en aquel Valladolid del siglo XIX, ya que narran la popularidad de que goza el rugby, especialmente entre los futbolistas, dos deportes con orígenes coincidentes en el tiempo. Y es que, a nivel local, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes ha sido pionero en muchos deportes. El rugby hizo su presentación en un festival gimnástico celebrado en la Plaza de Toros, el día 28 de mayo de 1925, que contó con la participación de profesores y alumnos del área de Educación Física.

La lectura del artículo de Athleticus, no tardaría en revelar en un párrafo posterior que algunos de sus compañeros prefirieran sentarse junto al fuego para jugar al ajedrez o al dominó. Además el artículo continuaba con la siguiente frase: «Mientras que es prácticamente imposible jugar al cricket, a los rounders o al fútbol, el balonmano es el único deporte que puede ser jugado correctamente durante el invierno». Las reducidas dimensiones del frontón, difícilmente podían acoger a dos equipos de once jugadores, pero sí a dos equipos de siete jugadores, que es como se jugó a partir de 1954 en el primer Campeonato del Mundo.

El frontón, desaparecido en la actualidad, fue sustituido por un polideportivo donde los seminaristas ingleses de hoy en día, pueden practicar no solo el balonmano, sino también el baloncesto y al fútbol sala a cubierto, algo que deben agradecer a sus antecesores. Los seminaristas católicos del Colegio de San Albano lograron introducir en Valladolid deportes que ayudaron a este Colegio de los Ingleses a ser reconocido como uno de los primeros núcleos en introducir deportes modernos en el territorio español.