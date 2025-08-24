Africovall: la lucha cotidiana en Valladolid contra un dolor que se vuelve eterno Más de 200 personas forman la asociación vallisoletana de enfermos de fibromialgia y fatiga crónica, un colectivo que reclama mayor comprensión médica y social hacia una enfermedad «invisible»

Somos los grandes olvidados en el mapa de las enfermedades», dice Manoli Luque, desde hace nueve años presidenta de AfricoVall, la asociación de que reúne a los enfermos de fibromialgia y fatiga crónica de la provincia de Valladolid. Son 218 socios. La mayoría mujeres, apenas 14 hombres. «Entre el 92% y el 94% de los diagnósticos son a mujeres», explica Luque, quien añade que llegar a esa ficha médica es muy complicado.«La nuestra es una enfermedad invisible. En el aspecto exterior parece que estamos bien, pero en nuestro cuerpo sentimos dolor todo el tiempo. Un dolor crónico, difuso, que te genera ansiedad y puede derivar en depresión. Un dolor que no se pasa con el descanso, porque a veces te levantas de la cama peor de como te has acostado, porque es difícil tener un sueño reparador».

El colectivo reclama una «mayor implicación y concienciación de los médicos de atención primaria», para que deriven sus casos a especialistas (neurólogos, reumatólogos) que puedan diagnosticar el caso y ofrecer tratamientos. «Lo importante sería abordarlo desde un punto de vista integral donde no solo se receten antinflamatorios o ansiolíticos, sino que se facilite acceso a psicólogos, enfermeros, fisioterapeutas».

Desde la asociación explican que acceder a este tipo de servicios públicos es casi imposible, por eso, desde la asociación organizan «talleres con todo lo que no nos ofrece la Seguridad Social». Hay sesiones grupales con psicólogos, yoga restaurativo, fisioterapia, risoterapia, talleres de memoria y nutrición... Ofrecen además asesoramiento legal para tramitar posibles bajas de incapacidad o discapacidad. «Contamos con muy poca subvención pública, así que organizamos eventos solidarios, mercadillos para financiar todas estas actividades», resumen. Conmemoran su día internacional el 12 de mayo.

AfricoVall La asociación de enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica AfricoVall nació en Valladolid en el año 2002 para reunir a personas que padecen una enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que según sus pacientes recibe un deficiente abordaje por parte de la sanidad pública. El colectivo, con sede en la calle Puente la Reina, reclama mejor atención y servicios.

Temas

La red social de Valladolid

Comenta Reporta un error