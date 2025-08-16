El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Luis Melchor Maroto, Lourdes Cubero, Laura Pineño, Rocío Redondo, Toñi Vicente, Eugenio Llorente y Pablo Macías, integrantes y colaboradores de la asociación cultural Habla, en uno de las actividades celebradas este verano en el Campo Grande. José C. Castillo

Los rescatadores vallisoletanos de los poemas olvidados en un cajón

Recitales, certámenes, mercadillos solidarios y retos en redes sociales son algunas de las herramientas que la asociación cultural Habla utiliza para promover la escritura y la difusión de la poesía en Valladolid

Víctor Vela
José Carlos Castillo

Víctor Vela y José Carlos Castillo

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:18

Hay tesoros escondidos en cajas y cajones, cuadernos y libretas, desvanes y carpetas. Folios llenos de palabras que alguien imaginó una vez y luego decidió ocultar. Pueden ser un botín de joyas o mera bisutería. Pero todos ellos se malogran si nadie los descubre.«Nos estamos perdiendo esa riqueza interior de todas esas personas que escriben, pero luego no lo enseñan, no lo muestran, no lo comparten», dice Rocío Redondo, presidenta de la asociación cultural Habla, un grupo empeñado en descubrir y divulgar la obra de todos aquellos que escriben por necesidad o placer.

«Queremos ofrecer oportunidades y dar voz a quienes hacen poesía, con independencia de que sea buena, mala o regular», explica Redondo.Para ello, organizan recitales, presentaciones de libros, encuentros con poetas de otras ciudades, mercadillos solidarios. Del 24 al 26 de octubre celebrarán su certamen internacional de poesía Habla, que ya cuenta con cincuenta autores confirmados.

Además, en mayo lanzaron un nuevo proyecto bautizado 'Sembrando cultura'. Como si fueran semillas literarias, los integrantes de la asociación dejan libros en la calle, para que se los lleve el primero que se  atreva a cogerlos. Y una vez que el viandante tenga el ejemplar en la mano, si la cosa ha sido rápida y está por allí alguien del colectivo, se acerca para pedirle un favor: que lea ante el móvil un poema de ese libro para luego colgarlo en las redes sociales.

«Es una forma de divulgar la poesía también en Internet», asegura Redondo, quien desvela algunos de los escenarios donde han dejado libros. Como Portugalete, la plaza de la Universidad, Poniente, Urueña. También en comercios.El objetivo de todas estas acciones es promocionar la lectura y la escritura de poesía,«un género que ocupa los vacíos que todos tenemos y que nos ayuda a comprender mejor el mundo».

Asociación cultural Habla

La asociación cultural Habla es una pequeña entidad compuesta por Rocío Redondo, Pablo Macías, Toñi Valiente y Laura Pineño, pero que cuenta con una extensa red de colaboradores y participantes en las acciones que organizan a lo largo del año. Desde los recitales veraniegos en la biblioteca del Campo Grande, hasta su certamen otoñal de poesía o nuevas campañas lectoras en redes sociales.

