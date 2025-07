Los devoradores de páginas que no leen en solitario en Valladolid

Dicen que la lectura es un hobby solitario, pero he descubierto que no tiene por qué ser así». Habla Lucía Jiménez, titulada en un grado superior de ventas y espacios comerciales, lectora empedernida («es un pilar fundamental en mi vida»), e impulsora de Vallafantasía, un club de lectura que nació por la sana envidia de lo que veía en redes sociales, a través de Internet. «Estaba cansada de encontrarme con iniciativas parecidas en Madrid y Barcelona. Y me daba rabia que no hubiera nada parecido en Valladolid». Tan sencillo como un lugar donde encontrarse con otros apasionados por los libros y charlar sobre las historias que acababan de devorar.

En su caso –el nombre lo dejan claro– apuestan por la fantasía, «un género que está muy infravalorado». «Hay muy buenos libros y grandes autoras, también en España, así que el club es una magnífica oportunidad para encontrarnos con ellas y charlar sobre su obra». Suelen contactar con las escritoras a través de editoriales o de sus perfiles en la red. Las invitan a venir a Valladolid para asistir a alguna de sus sesiones, un sábado por la mañana al mes en la librería Margen.

«Allí nos han acogido con los brazos abiertos», dice Jiménez, quien recuerda que, desde enero, han mantenido ya varios encuentros.«En el primero fuimos doce personas. Ahora somos 33 en el club».Las redes sociales son el mejor caladero para pescar nuevos miembros y conocer lectores que compartan afición. «Al leer estamos solos delante del libro, pero aquellos que tenemos intereses comunes somos muchos más de lo que nos pensamos». En este tiempo, han debatido y ampliado sus interpretaciones de libros como 'La balada de las tres lunas', de Marta Morillo, o 'Todos los ángeles del infierno', de Miriam Mosquera. El sábado 26, tienen una nueva cita para comentar 'Todas las reinas malditas', de Paula Gallego.

Comenta Reporta un error