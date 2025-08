Los mejores lanzadores de 'frisbee' de Valladolid

El objetivo es tan sencillo como adictivo: llevar un frisbee desde un lado al otro del campo para meter gol en la zona de anotación. El disco volador se convierte en el objeto de deseo para dos equipos que compiten por conseguir el mayor número de tantos en un deporte de no contacto y, atención, que no cuenta con árbitro. «Los mismos jugadores son los que velan por el buen desarrollo del partido, así que tienen que conocer muy bien el reglamento y se fomenta la honestidad a la hora de reconocer o sancionar las infracciones». Lo cuenta Andrés Franco, entrenador de Ultimátum Valladolid. «Entré en el equipo hace año y medio, cuando llegué a la ciudad desde Colombia. Allí un amigo me descubrió este deporte cuando yo tenía 14 años y me enganchó».

La federación española de esta disciplina cuenta que los orígenes hay que buscarlos en un grupo de universitarios de Yale, que, a mediados del sigloXX, ideó un deporte que consistía en lanzar los moldes que desde 1871 utilizaba para sus tartas la Frisbie Pie Company. El tirón de la afición universitaria hizo que esos moldes de madera o metal se empezaran a fabricar en materiales más ligeros.En 1948 se diseñó uno de plástico y en 1959 se registró el nombre de 'frisbee' (como recuerdo de la fábrica original).

El deporte hoy tiene unas reglas claras. Juegan siete contra siete (cinco contra cinco si es en playa) en una pista de 100 metros de largo y 37 de ancho, con una zona de ensayo de 18x37. Los encuentros duran cien minutos o hasta que un equipo (compuesto por manejadores y cortadores) anota 15 puntos. «Lo mejor es el ambiente que se crea. Es un deporte competitivo, pero con unas reglas muy sanas, porque los jugadores son los propios árbitros», dice Verónica Feijóo, quien subraya que Ultimátum Valladolid es un equipo mixto con mayoría femenina.

Ultimátum Valladolid UltimátumValladolid es un club que, relanzado en el año 2020, promueve la práctica del Ultimate Frisbee en la ciudad. Se trata de una disciplina autoarbitrada, de no contacto, que tiene como principal protagonista al tradicional disco volador. Cerca de 25 personas componen un equipo que entrena durante todo el curso (en Fuente la Mora y Ribera de Castilla) y participa en diversos torneos.

