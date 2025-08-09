Saltar y trepar como vías para domesticar el espacio urbano de Valladolid

Buscan bordillos, aristas, escaleras y rampas, muros, también desniveles. Convierten en reto cada abismo cotidiano.En un desafío, los pequeños precipicios que regala la ciudad. Son la comunidad parkour de Valladolid, un grupo de personas –«de diversas edades y generaciones»– que sortean con agilidad y destreza los obstáculos que en el día a día les pone el diseño urbano.

Este deporte llegó a Valladolid hace casi veinte años de la mano de un grupo de jóvenes que decidió acercar a la ciudad eso que veían a través de unas incipientes redes sociales y Youtube. «Entonces, en 2007, el grupo con más renombre en España era GUP (Galizian Urban Project) y pronto en Valladolid se comenzó a crear una comunidad», cuenta Miguel Valentini 'Mich', uno de los impulsores ahora de esta disciplina en Valladolid.

«Yo venía del mundo de las artes marciales y una noche de agosto, cuando salí a correr, vi a un grupo que hacía parkour en el Museo de la Ciencia.Me acerqué, les pregunté y muy pronto lo empecé a practicar». Esa curiosidad es la que ahora anima a muchos jóvenes a adentrarse en este deporte que, a través de movimientos básicos («saltar, trepar»), favorece la agilidad, la propiocepción («hay que controlar las diferencias de altura y distancia, que trabajar la coordinación ojo-mano-pie»)y la superación de obstáculos.

«Cuando ves un salto complicado, el primer pensamiento puede ser: 'No lo voy a conseguir'. Pero si trabajas, con constancia y disciplina, lo puedes lograr. Y eso sirve también para el día a día», asegura Mich, quien ha diseñado el principal circuito de parkour de la ciudad, en Arturo Eyries. La comunidad –hay más de cien personas que comparten un grupo de Whatsapp– también se reúne en un parque de Los Santos Pilarica y Parquesol, un barrio que por su diseño es escenario perfecto para los apasionados del parkour.

Parkour Valladolid Los aficionados al parkour se reúnen en parques y circuitos (Arturo Eyries, Los Santos Pilarica) y en torno a un grupo de Whatsapp y de Instagram (@parkourva)que congrega a los apasionados a un deporte que, con saltos y desplazamientos, permite ganar fuerza, potencia y movilidad articular. «Somos ya la quinta generación» de un movimiento que llegó hace casi veinte años a Valladolid.

