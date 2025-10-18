La Aemet anima en Valladolid «a combatir los bulos con ciencia» y defiende su actuación en la dana

«La clave es basarse en la ciencia, en los hechos que están absolutamente demostrados, y toda la comunidad de aficionados a la meteorología contribuye ... con su labor a combatir la desinformación sobre cuestiones meteorológicas que tanto daño hacen en estos tiempos», ha apuntado este sábado en Valladolid la presidenta a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo, antes de lamentar que los bulos «suponen uno de los principales riesgos a nivel global». Y el tiempo no escapa de esta nueva 'pandemia' tecnológica. Ocurrió durante la tragedia provocada por la dana en Valencia hace un año.

Y sobre aquella tormenta que sembró de muertes, más de doscientas, dicha comunidad, la responsable de la Aemet ha vuelto a defender que la actuación de sus meteorólogos fue «correcta» y ha incidido en que, «al margen de cuestiones o polémicas políticas, la realidad es que la Aemet trabaja bien y actuó de manera correcta». Rallo ha animado, además, «a combatir los bulos con ciencia» y ha apuntado que lo ocurrido en octubre del año pasado «es un ejemplo que se estudiará en las universidades de cómo la desinformación, con distintos fines, puede llevar a creer cosas que unos ojos objetivos sorprenden por lo extravagante». Y por eso, ha reiterado, «la clave es basarse en la ciencia».

María José Rallo ha realizado estas declaraciones en el marco de la apertura del I Congreso Sinobas de aficionados a la meteorología, que acoge este fin de semana la ciudad que vio nacer en el siglo XIX al pionero de esta ciencia, Manuel Rico y Sinobas. De ahí el nombre del encuentro que reúne en la Sala de Exposiciones de San Benito a noventa personas llegadas de toda España y en el que participará precisamente el jefe de climatología de la agencia en la Comunidad Valenciana, que impartirá este domingo (10:00 horas) una conferencia sobre la 'historia de la observación meteorológica en España' y al que Rallo ha vuelto a reiterar su apoyo, al igual que a todo el equipo de su delegación en dicha comunidad.

Exposición de fenómenos inusuales

Tres de las fotografías expuestas en la sala de San Benito. Arriba, tormenta eléctrica en Segovia (Adrián Escobar). Debajo, a la izquierda, una supercélua llegando a Burgos (Rodrigo de Pablo). A la derecha, una nube lenticular (Roberto Ocáriz). El Norte

Rallo, durante su intervención ante los asistentes, ha querido destacar la importancia de la comunidad de aficionados y colaboradores de la Aemet a la hora de aportar datos de temperatura o precipitación, que luego son recogidos en el Banco Nacional de Datos Climatológicos, o de recoger fenómenos singulares a través del observatorio climático de la agencia, bautizado precisamente como Sinobas, que comenzó a funcionar el 25 de abril de 2013 y sobre el que Rallo ha prometido una próxima actualización para mejorar la recogidas de datos abierta a los ciudadanos.

Y en el mismo sentido, el delegado territorial en Castilla y León, Manuel Mora, ha ahondado en la figura de la red de colaboradores, «ciudadanos que recogen los datos con estaciones en sus propias casas y que vienen ayudándonos en la observación del tiempo desde 1911 con registros que permiten realizar una vigilancia más completa que la de nuestros sistemas».

Este primer Congreso Sinobas nace con vocación de continuidad e incluye un concurso de fotografía, sobre fenómenos meteorológicos, por supuesto, cuyas imágenes están expuestas en la sala municipal de San Benito. Allí se pueden observar nubes lenticulares, arco iris dobles, espectaculares tormentas o supercélulas captadas por aficionados en distintos puntos de la región, como Segovia, Burgos o León. Estos y otros fenómenos singulares (tornados, aludes, trombas...) pueden ser registrados en el sistema Sinobas.