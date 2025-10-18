El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El delegado territorial y la presidenta de la Aemet, Manuel Mora y María José Rallo, este sábado en el congreso Sinobas en San Benito. J. Sanz

La Aemet anima en Valladolid «a combatir los bulos con ciencia» y defiende su actuación en la dana

Su presidenta, María José Rallo, apunta a la desinformación como «un riesgo global» en un congreso que reúne a 90 aficionados a la meteorología en la capital

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:29

«La clave es basarse en la ciencia, en los hechos que están absolutamente demostrados, y toda la comunidad de aficionados a la meteorología contribuye ... con su labor a combatir la desinformación sobre cuestiones meteorológicas que tanto daño hacen en estos tiempos», ha apuntado este sábado en Valladolid la presidenta a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo, antes de lamentar que los bulos «suponen uno de los principales riesgos a nivel global». Y el tiempo no escapa de esta nueva 'pandemia' tecnológica. Ocurrió durante la tragedia provocada por la dana en Valencia hace un año.

