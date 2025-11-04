El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un autobús de donantes de sangre, en una imagen de archivo. MARTA MORAS

Valladolid

Un accidente entre un autobús para donaciones de sangre y un turismo se salda con un herido

El siniestro se ha producido en la avenida de Burgos y el lesionado es el conductor del coche, de unos 30 años

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:31

Comenta

Un hombre ha resultado herido en un accidente registrado esta noche en la avenida de Burgos de Valladolid. Un turismo y un autobús de donantes ... de sangre han sido los implicados en el siniestro, del que una persona alertó a las 21:35 horas mediante una llamada al 112.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  2. 2 Encuentran el cadáver de un hombre con los genitales desmembrados en un pueblo de León
  3. 3 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  4. 4

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  5. 5 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  6. 6

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España
  7. 7

    La demolición interior del hotel Felipe IV para su rehabilitación crea un angosto túnel para peatones en Gamazo
  8. 8 La Policía Local recoge una culebra que una mujer encontró entre sus sábanas
  9. 9 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  10. 10

    Así será La Claretería: sidrería al estilo vasco, pero con productos de Palencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un accidente entre un autobús para donaciones de sangre y un turismo se salda con un herido

Un accidente entre un autobús para donaciones de sangre y un turismo se salda con un herido