Un accidente entre un autobús para donaciones de sangre y un turismo se salda con un herido

ValladolidUn accidente entre un autobús para donaciones de sangre y un turismo se salda con un herido
El siniestro se ha producido en la avenida de Burgos y el lesionado es el conductor del coche, de unos 30 años
Valladolid
Martes, 4 de noviembre 2025, 22:31
Un hombre ha resultado herido en un accidente registrado esta noche en la avenida de Burgos de Valladolid. Un turismo y un autobús de donantes ... de sangre han sido los implicados en el siniestro, del que una persona alertó a las 21:35 horas mediante una llamada al 112.
El alertante indicó en su llamada que el herido era el conductor del turismo, que tenía unos 30 años, y que el siniestro se registró en la zona de la citada vía en la que se ubican varios concesionarios de vehículos. Una vez recabados todos estos datos, en la sala de operaciones del 112 Castilla y León, se trasladó aviso a Sacyl, a la Policía Municipal y al Cuerpo Nacional de Policía.
