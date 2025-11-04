'Cazado' en Valladolid cuando conducía sin carné, drogado, saltándose las señales y a velocidad excesiva Fue interceptado por los agentes de la Policía Municipal, que remitieron las diligencias al juzgado

El Norte Valladolid Martes, 4 de noviembre 2025, 21:25 Comenta Compartir

La Policía Municipal de Valladolid interceptó durante el pasado fin de semana a un hombre que cometió varias infracciones mientras conducía por la ciudad. En un mensaje publicado en redes sociales, los agentes han hecho saber la serie de incumplimientos que llevó a cabo el conductor.

En primer lugar, el conductor fue requerido por los agentes tras comprobar que circulaba por las calles de Valladolid a una velocidad excesiva, a la vez que hacía caso omiso a las señales de tráfico. Los policías le solicitaron la documentación pertinente y se dieron cuenta de que no tenía permiso de conducir porque había perdido los puntos de este previamente.

Además, los agentes de la Policía Municipal le realizaron un test de drogas que dio resultado positivo. Por todo este 'cóctel' de infracciones, se remitieron diligencias a los juzgados.

🚓 Durante el fin de semana interceptamos a un conductor que:



⚠️ Circulaba a velocidad excesiva

🚫 No respetaba señales de tráfico

❌ Sin permiso de conducir (pérdida total de puntos)

💊 Dio positivo en drogas



👉 Se remiten diligencias al juzgado#SeguridadVial #ISVA pic.twitter.com/E811e42pLB — Policía Municipal Valladolid (@PoliciaMV) November 4, 2025

Esta no ha sido la única persona interceptada durante el fin de semana por incumplir las normas de seguridad vial. Seis personas fueron denunciadas en Valladolid por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas.

El primero de los demandados fue un hombre que dio positivo en drogas el día de Todos los Santos, en la calle Duque de la Victoria. A este le siguió un motorista que se cayó en la vía pública y que, tras realizarle una prueba de alcoholemia, arrojó un resultado de 0,66. Esa misma noche, los agentes municipales interceptaron a otra persona bajo los efectos del alcohol conduciendo por la Avenida Ramón Pradera. El cuarto denunciado fue uno de los relacionados con el altercado que tuvo lugar en la calle Carmelo con Mariano José de Larra. Dio positivo (0,69) mientras conducía un vehículo.

El domingo la Policía interceptó a otras dos personas. Un hombre fue sorprendido por los agentes en la calle Trepadores y dio una tasa de 1,22. El último incidente ocurrió en la madrugada del lunes, a las 01:00 horas, y dio positivo en cocaína y anfetaminas.

Entre el viernes y la noche del domingo (hasta la madrugada del lunes), la Policía Municipal desplegó un total de once controles, en los que efectuaron 99 pruebas. Todas ellas fueron negativas.