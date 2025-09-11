El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El tráfico, colapsado por el siniestro sin heridos del bus de la Línea 8. El Norte
Valladolid

El accidente de un autobús en la calle Angustias colapsa el tráfico en el centro

El bus se quedó atascado el giro con la calle Echegaray y fue necesario el uso de un camión grúa para que la circulación recuperase la normalidad

Marco Alonso

Marco Alonso

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:39

El tráfico por el centro de Valladolid se ha colapsado esta tarde por un leve accidente de un autobús de Auvasa en la calle Angustias. ... Al parecer, el vehículo se ha abierto mal a la hora de tomar la curva hacia la calle Echegaray -frente al Teatro Calderón- y se ha incrustrado contra la valla que separa la acera de la calzada.

