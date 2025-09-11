El accidente de un autobús en la calle Angustias colapsa el tráfico en el centro
El bus se quedó atascado el giro con la calle Echegaray y fue necesario el uso de un camión grúa para que la circulación recuperase la normalidad
Valladolid
Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:39
El tráfico por el centro de Valladolid se ha colapsado esta tarde por un leve accidente de un autobús de Auvasa en la calle Angustias. ... Al parecer, el vehículo se ha abierto mal a la hora de tomar la curva hacia la calle Echegaray -frente al Teatro Calderón- y se ha incrustrado contra la valla que separa la acera de la calzada.
El siniestro ha hecho que el bus se quedara atascado hasta que Auvasa ha llevado un camión con grúa que ha permitido desatrancarlo.
El vehículo pertenece a la Línea 8, que habitualmente no circula por esta vía, pero con los desvíos obligados por las fiestas su ruta pasa por ahí de manera temporal. El accidente, en el que no se han registrado heridos según indican fuentes de Auvasa, ha impedido que el tráfico fluyera hacia la plaza de la Universidad, por lo que pronto se ha producido un atasco que no se ha podido solucionar hasta que ha llegado el camión con grúa que ha permitido sacar el bus del cruce de la calle Echegaray con la calle Angustias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.