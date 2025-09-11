El accidente de un autobús en la calle Angustias colapsa el tráfico en el centro

El tráfico por el centro de Valladolid se ha colapsado esta tarde por un leve accidente de un autobús de Auvasa en la calle Angustias. ... Al parecer, el vehículo se ha abierto mal a la hora de tomar la curva hacia la calle Echegaray -frente al Teatro Calderón- y se ha incrustrado contra la valla que separa la acera de la calzada.

Ampliar El bus, atascado por la valla en el giro. El Norte

El siniestro ha hecho que el bus se quedara atascado hasta que Auvasa ha llevado un camión con grúa que ha permitido desatrancarlo.

El vehículo pertenece a la Línea 8, que habitualmente no circula por esta vía, pero con los desvíos obligados por las fiestas su ruta pasa por ahí de manera temporal. El accidente, en el que no se han registrado heridos según indican fuentes de Auvasa, ha impedido que el tráfico fluyera hacia la plaza de la Universidad, por lo que pronto se ha producido un atasco que no se ha podido solucionar hasta que ha llegado el camión con grúa que ha permitido sacar el bus del cruce de la calle Echegaray con la calle Angustias.