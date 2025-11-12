El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo del Palacio de Justicia. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Absuelto el acusado de llamar «puta negra» a la camarera de un restaurante

La Audiencia considera que no queda acreditado que el principal acusado profiriera esos insultos

E. N.

E. N.

Valladolid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

La Audiencia de Valladolid ha absuelto a Alfonso Peña de un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios y alternativamente de otro contra ... la integridad moral por llamar «puta negra» a una camarera del restaurante Los Guajes durante una cena el 5 de julio de 2022. Por estos hechos se enfrentaba a una pena de prisión de un año y tres meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

