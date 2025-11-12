Absuelto el acusado de llamar «puta negra» a la camarera de un restaurante

La Audiencia de Valladolid ha absuelto a Alfonso Peña de un delito de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios y alternativamente de otro contra ... la integridad moral por llamar «puta negra» a una camarera del restaurante Los Guajes durante una cena el 5 de julio de 2022. Por estos hechos se enfrentaba a una pena de prisión de un año y tres meses.

El tribunal refleja en sus fundamentos de derecho que «ninguna prueba personal permite avalar las afirmaciones de la víctima, siendo insuficiente para considerar acreditados los hechos objeto de acusación esta única testifical. Hay que recordar que según la propia víctima estos hechos se produjeron en presencia de una pluralidad de personas, clientes y personal que trabajaba en el establecimiento, sin que haya declarado persona alguna que afirme que presenció lo relatado».

Asimismo, el juicio se iba a celebrar contra cinco personas, ya que esa noche tuvo lugar una pelea entre los cuatro comensales, entre ellos Alfonso Peña y sus acompañantes, con el propietario del local, si bien esas acusaciones, todas por delitos leves, se retiraron antes de iniciarse la sesión.

Los hechos se desencadenaron, según relató la Fiscalía, cuando dos clientes, Jesús Ángel García y Paula Robles, se encontraban en el interior de la sidrería Los Guajes, ubicada en la Plaza Mayor. Estas dos personas pidieron su consumición y dos raciones, pero debido a que presentaban «síntomas de haber consumido alcohol» y que inicialmente no parecía que iban a abonar la cuenta, la camarera retrasó la comanda hasta que pagaran lo que habían tomado hasta el momento. Finalmente lo hicieron, si bien en ese momento llegaron otros dos acusados (Alfonso Peña y Lourdes Gómez), amigos de los primeros.

Todo se desencadenó con la segunda ración, la cual se retrasó en «exceso» y propició que se quejaran los comensales. Fue Alfonso Peña quien le dijo a la camarera, según las calificaciones de la acusación pública, que ya no la quería, además de tirarle el plato y empezar a gritar públicamente. «No queremos la ración, no la vamos a pagar, puta, eres una puta negra, eres una negra asquerosa, me das asco, vete a tu puto país, cuando te vea te voy a matar, me he quedado con tu cara», le señaló mientras le solicitaba una hoja de reclamaciones que llegó a cumplimentar.

Si bien, todos esos insultos racistas no han quedado acreditados, por lo que la Audiencia ha dictado una sentencia absolutoria a favor de Alfonso Peña.