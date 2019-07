En A&M estamos abriendo hogares

Promoción de la calle Matías Sangrador, junto a la Plaza Mayor de Valladolid. / A&M Cuenta con promociones en el centro de Valladolid como la de la calle Matías Sangrador, junto a la Plaza Mayor y, en breve, en la calle Santa María y en la calle Perú, junto a la Acera Recoletos EL NORTE Jueves, 25 julio 2019, 07:17

Recientemente el informe Tinsa ponía de manifiesto que Valladolid es uno de los mercados de vivienda más dinámicos de España. Los precios de las casas nuevas en la ciudad habían aumentado un 14,9% en el primer trimestre del año, un dato que a nivel nacional solo es superado por el 16% de Burgos. Es cierto que se ha incrementado la demanda, pero también la oferta. De hecho, la promoción de vivienda nueva está creciendo de forma sostenida en torno a las 500 nuevas licencias anuales en la capital con un repunte especial desde principios de año.

Desde A&M Consultora Inmobiliaria hemos constatado que los precios han podido subir, pero no por igual en todas las zonas de la capital. También habría que destacar que la ubicación y la calidad de las promociones distan mucho en las estadísticas y que el centro sigue siendo la opción más atractiva para asentarse. A falta de solares en el casco urbano, la rehabilitación integral sigue siendo la estrella de las ventas. Casos de éxito como el del Lucense, reflejan que tras décadas de auténtica locura, afectados por la crisis, el mercado de vivienda nueva en España se encuentra en un proceso de regreso a la estabilidad, aunque no se produce al mismo ritmo en todas las ciudades. Cada una tiene sus diferentes peculiaridades. Sin embargo, los datos convierten a Valladolid, ahora mismo, en un lugar atractivo para el sector.

Promociones singulares

En A&M Consultora Inmobiliaria participamos activamente de esta revolución urbanística conscientes de que Valladolid se enfrenta a una intensa transformación. Con promociones tan singulares como la tan esperada construcción en la calle Matías Sangrador, junto a la Plaza Mayor. Aquí nos encontramos con viviendas de dos habitaciones de varios tipos y con unos setenta metros construidos, prácticamente exteriores por la configuración del edificio. Con calidades muy acordes con un edificio de primera y tan estratégicamente ubicado, que tiene prevista su entrega antes de final de año.

Salón de una de las viviendas. / A&M

Son muchas las promotoras que plantean reformas integrales, respetando sus artísticas fachadas. También en el casco histórico, en plena zona comercial, comenzará en los próximos meses, a finales de este año, la rehabilitación de un edificio en la calle Santa María con viviendas de dos y tres dormitorios totalmente exteriores. En un espacio luminoso y tranquilo en pleno centro.

Promociones que en muchos de los casos son más asequibles que otros proyectos del extra radio, que maximizan la inversión para dinamizar la rehabilitación como la regeneración de la Calle Perú 17, junto a la Acera de Recoletos, de dos y tres dormitorios con calidades de primera y de las que quedan unas últimas unidades.

Estos son solo algunos de los ejemplos del producto del que disponemos en nuestra cartera y que en muchos casos, por discreción y exclusividad no damos publicidad. En A&M tenemos el convencimiento de que nuestras propuestas están ahora en un muy buen equilibrio con su rendimiento, bien para aprovechamiento propio como para inversión.

Mas información:

A&M

Dirección: Plaza de la libertad 1, 1 izquierda.

Teléfono: 983331033

Web:www.consultorainmobiliaria.com