El 75% de los 168.307 enseres retirados de la calle se abandonan sin avisar a Limpieza

Es una conducta incívica, que repercute, y mucho, en la imagen general de la ciudad y en los trabajadores de Limpieza. El 75% de los ... 168.307 enseres retirados por el Ayuntamiento de las calles de la ciudad hasta el pasado 30 de septiembre del presente año -124.716- han sido abandonados por sus propietarios a pie de contenedor o en un hueco entre dos coches sin avisar al servicio que gestiona su recogida. Colchones, frigoríficos, muebles de todo tipo, sofás, tazas de retrete... todo desechado a las bravas en la vía pública. Una pena.

Hay datos incluso más actualizados que reflejan que lejos de disminuir, esos mamotretos depositados sin control van a más. En todo el 2024 se retiraron 140.763 bultos, mientras que hasta el pasado 31 de octubre se han contabilizado 142.003. A falta de este mes para que finalice el año, es probable que los abandonos puedan incrementarse el 15% respecto al pasado ejercicio.

El barrio de Delicias y el polígono de San Cristóbal son dos de los puntos con una mayor incidencia de esta conducta, lo que obliga a tener equipos específicos para atender ambas áreas, aunque dependiendo de la época no se da abasto. También se han detectado furgonetas que utilizan contenedores en puntos de la periferia, como La Overuela, para tirar un gran volumen de estos residuos de gran tamaño. La multa puede ascender hasta los 1.500 euros, aunque es complicado pillar 'in fraganti' a estos infractores.

El concejal de Salud Pública y Seguridad, Alberto Cuadrado, ha hecho un llamamiento este miércoles a los ciudadanos para que utilicen el teléfono 983352581 cuando tengan necesidad de deshacerse de algún trasto voluminoso. Ahora solo lo hace el 25,9 % de los vecinos, un porcentaje que ha mejorado en tres puntos respecto a 2024. Antes de que usted alegue que 'cuando llamas, tardan' una acotación. «No es un servicio de urgencia», advierte el edil, pero en un plazo máximo de dos días -«se intenta que sea en la misma jornada» del aviso- los operarios de Limpieza pasarán a retirarlo con las condiciones y en el horario que se pacte.

Hace José María Pérez Concellón, subdirector del servicio, un apunte. «Lo mismo que cuando compras un electrodoméstico o un mueble tardan unos días en servirlo, se puede esperar para que te recojan el viejo». Pero no. Si a algunos no les cuadra, tiran de riñones lo bajan a la calle y a correr. Alguien vendrá a llevárselo. Para aquellos casos en los que al ciudadano le urja la retirada existen cinco puntos limpios, donde se pueden llevar sin necesidad de cita previa, según recuerda el Consistorio.

El Ayuntamiento inicia ahora una campaña de concienciación en diferentes soportes para intentar revertir la situación. Con el lema 'No nos dejes en la calle' pretende que fomentar un comportamiento cívico para evitar esa sensación de dejadez que provoca ver en la vía pública una mesilla reventada, un somier con los muelles rotos o la taza de un retrete.

Esto no debe ser un arma política, subraya Cuadrado. Pero lleva siéndolo muchos años. Cuando el PSOE y Toma la Palabra gobernaban, era el PP el que publicaba continuamente fotos en las redes sociales de contenedores abarrotados de trastos. Ahora son los socialistas los que difunden esas instantáneas para criticar el plan de choque de limpieza que anunció Carnero en campaña. Y así seguiremos.

Reconoce el máximo responsable del área que este problema afecta a la convivencia y a la imagen de la ciudad. El abandono tiene un impacto en la estética de las calles, dificulta el trabajo de los operarios e incrementa los costes municipales. Al año estas operaciones de retirada se llevan 1.110.306 euros.

En este momento, el Ayuntamiento cuenta con siete equipos con camiones con plataforma, formados por el conductor y dos peones. El servicio se presta 52 semanas al año, seis días a la semana. Durante la Semana Santa y las Ferias de la Virgen de San Lorenzo queda suspendido, ya que todos los efectivos se dedican a cubrir la limpieza durante la celebración de estos eventos.

Según reconoce el Ayuntamiento, este hecho genera una gran demanda retenida que hace que una vez finalizadas las fiestas se lleguen a recibir en la centralita más de 1.400 llamadas. «A pesar de esta presión, el servicio logra alcanzar un cumplimiento en sus compromisos de calidad del 99,58% en el año 2024 y del 99,70% en 2025», destacan. A fecha del 26 de noviembre de 2025 se han recibido en el servicio en torno a 65 quejas o reclamaciones de usuarios disconformes con el servicio de recogida de enseres a domicilio, en la mayor parte de las ocasiones por la dificultad de contactar telefónicamente al estar saturadas las líneas.

En el año 2024 se recibieron 16.424 solicitudes de retirada de trastos a domicilio, lo que se tradujo en una recogida de 45.897 bultos. A 30 de septiembre de 2025 el número ha crecido un 38% con respecto a la misma fecha del año pasado. Los vecinos cumplidores suben. La retirada de los residuos se realiza en horario de tarde, entre las 14:30 y las 19:00 horas, por lo que se pide a los ciudadanos que los depositen entre las dos y las dos y media de la tarde con el objetivo de estén el menor tiempo posible en los portales o en la vía pública.

Para Alberto Cuadrado esta situación de incremento de abandonos de enseres en las calles hace más urgente la creación de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor aplicados al sector del mueble y la colchonería. Es decir, que las empresas que trabajan con estos productos se encarguen de la gestión de los que se desechan.