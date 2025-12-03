El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un colchón y una butaca junto a unos contenedores de la avenida de Segovia este miércoles. En el círculo, el concejal Alberto Cuadrado. Alberto Mingueza

Valladolid

El 75% de los 168.307 enseres retirados de la calle se abandonan sin avisar a Limpieza

El Ayuntamiento detecta que esta conducta incívica va a más y pide a los vecinos que utilicen el teléfono municipal 983352581 para su recogida ordenada

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:22

Comenta

Es una conducta incívica, que repercute, y mucho, en la imagen general de la ciudad y en los trabajadores de Limpieza. El 75% de los ... 168.307 enseres retirados por el Ayuntamiento de las calles de la ciudad hasta el pasado 30 de septiembre del presente año -124.716- han sido abandonados por sus propietarios a pie de contenedor o en un hueco entre dos coches sin avisar al servicio que gestiona su recogida. Colchones, frigoríficos, muebles de todo tipo, sofás, tazas de retrete... todo desechado a las bravas en la vía pública. Una pena.

