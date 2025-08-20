El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»

Al final de la marcha, la agrupación de Bomberos Forestales de Castilla y León exigió a la Junta la estabilidad laboral prometida en 2022 tras los incendios de la Sierra de la Culebra

Raúl R. Méndez

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:07

Al principio no parecía tan numerosa, pero conforme fueron pasando los minutos más y más personas, muchas de ellas atraídas por el colorido de las ... bengalas de humo y por el elevado volumen de muchas de las reivindicaciones, se terminaron sumando a la concentración bajo el lema «Valladolid contra el fuego de la inacción, exigimos medios y prevención ya», que acabó rondando los 1.500 asistentes, según Ical. El acto comenzó en torno a las 20:00 horas en plaza de Fuente Dorada y tuvo tres claves reivindicativas: pedir responsabilidades políticas a la Junta de Castilla y León por su «nefasta gestión, tanto antes como durante los incendios», reivindicar la «importancia del medio rural, abandonado por el Gobierno autonómico» y exigir «condiciones laborales dignas para los bomberos y la figura de los guardas forestales». Tal y como expresaban manifestantes, como Silvia Martín, deberían tener ya «un puesto fijo», para que «durante todo el año, no solo en verano, tengan un protocolo y trabajen precisamente en la prevención de estos incendios, en la limpieza de los montes».

