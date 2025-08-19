Una concentración exigirá el miércoles en Valladolid cambios «urgentes» en las políticas forestales Los convocantes se unen al dolor de las familias de las personas fallecidas

Colectivos, asociaciones, organizaciones políticas y sindicales convocan a «toda la ciudadanía vallisoletana» a una concentración en la Plaza de la Fuente Dorada mañana a las 20.00 horas, bajo el lema «Valladolid contra el fuego de la inacción, exigimos medios y prevención ya». El objetivo es «visibilizar el hartazgo social y exigir cambios urgentes en las políticas forestales y climáticas que nos han conducido de forma absurda a la situación actual de una comunidad y un país en llamas».

Los convocantes se unen al dolor de las familias de las personas fallecidas y desean una pronta recuperación a quienes resultaron heridas en los incendios de León, Zamora, Salamanca, Ávila y Palencia.

Desde los colectivos y organizaciones se quiere también reconocer y agradecer especialmente la labor de los bomberos forestales, que, «a pesar de la falta de medios y la precariedad laboral, se juegan la vida para protegernos».

«Un bosque se cuida durante los 12 meses del año, no solo cuando las llamas alcanzan los telediarios. Los incendios son el fruto predecible del abandono y de los recortes en prevención del presidente Mañueco y su consejero Suárez-Quiñones y de la nefasta gestión del director general de política forestal», indican desde los colectivos, en un comunicado recogido por Ical.

Las organizaciones exigieron «inversión real y sostenida en prevención» y «plantillas de extinción públicas, estables y profesionales». Agregaron que es preciso también «asumir la emergencia climática». «Negar la evidencia es un acto irresponsable. Necesitamos políticas valientes que mitiguen el cambio climático y adapten el territorio a sequías y olas de calor cada vez más extremas», indicaron.

«El olor a humo y el cielo cubierto de ceniza se han convertido en la imagen habitual de los veranos en Castilla y León. Los incendios que cuestan vidas, arrasan bosques, paisajes y pueblos no son inevitables, sino el resultado de una gestión política que ha ignorado la emergencia climática», resumieron.

Los convocantes son Alianza Verde, Anticapitalistas, ARBA - Asociación para la Recuperación del bosque autóctono de Valladolid, Asociación Cultural Ciudad Sostenible, Asociación cultural La Chicharra de Olmedo, Asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, Asociación Defensa Valle Esgueva, Asociación medioambiental La Olma, Asociación Vecinal La Calle de Laguna de Duero, Ateneo Republicano de Valladolid, CGT, CNT, Colectivo Indignado, Ecologistas en Acción Valladolid, Federación Vecinal Antonio Machado, Frente Popular de Pucela, Fundación Triángulo, Greenpeace, Izquierda Unida, PCE, Plataforma solidaria con Palestina de Valladolid, Podemos, STACyL, STECyL Valladolid, Sumar, UJCE, Valladolid Toma la palabra, y Bomberos Forestales de CyL.