Convocan en León una concentración para exigir el nivel 3 de emergencia ante los incendios forestales Los convocantes critican «las malas condiciones laborales» de los bomberos y piden la dimisión de los responsables políticos

Lunes, 18 de agosto 2025

Ciudadanos leoneses afectados por los incendios forestales en la provincia han convocado para este lunes, 18 de agosto, a las 20.00 horas, una concentración frente al Ayuntamiento de León con el objetivo de reclamar la declaración del nivel 3 de emergencia de interés nacional y pedir la dimisión de los responsables de la Junta de Castilla y León.

Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!', los convocantes critican la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la Comunidad, donde la magnitud de la situación «supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente».

En este marco, han recalcado que uno de los motivos de esta concentración es el incendio que afecta al Parque Nacional de Picos de Europa y las condiciones del aire «irrespirable» en las comarcas leonesas, lo que, a su juicio, «supone un evidente problema de salud para las personas más vulnerables».

Asimismo, han indicaod que la gestión de la Junta ha estado marcada por «recortes en prevención y precariedad» en las condiciones de los bomberos forestales, y responsabilizan de esta situación al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Por otro lado, han criticado «el negacionismo climático», las «malas condiciones» laborales de los bomberos forestales y el «trasvase de fondos de lo público a lo privado, que han tenido consecuencias lamentables».