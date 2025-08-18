El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Medios de extinción en el incendio en Calaveras de Arriba. R. Jiménez

Convocan en León una concentración para exigir el nivel 3 de emergencia ante los incendios forestales

Los convocantes critican «las malas condiciones laborales» de los bomberos y piden la dimisión de los responsables políticos

E. N.

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:50

Ciudadanos leoneses afectados por los incendios forestales en la provincia han convocado para este lunes, 18 de agosto, a las 20.00 horas, una concentración frente al Ayuntamiento de León con el objetivo de reclamar la declaración del nivel 3 de emergencia de interés nacional y pedir la dimisión de los responsables de la Junta de Castilla y León.

Bajo el lema 'Contra el fuego de la inacción: ¡Prevención y medios ya!', los convocantes critican la falta de medios para hacer frente a la ola de incendios que afecta a la provincia y a amplias zonas de la Comunidad, donde la magnitud de la situación «supera la capacidad de respuesta de los recursos autonómicos y locales, lo que compromete la seguridad de la población y la protección del medio ambiente».

En este marco, han recalcado que uno de los motivos de esta concentración es el incendio que afecta al Parque Nacional de Picos de Europa y las condiciones del aire «irrespirable» en las comarcas leonesas, lo que, a su juicio, «supone un evidente problema de salud para las personas más vulnerables».

Asimismo, han indicaod que la gestión de la Junta ha estado marcada por «recortes en prevención y precariedad» en las condiciones de los bomberos forestales, y responsabilizan de esta situación al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, así como al director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz.

Por otro lado, han criticado «el negacionismo climático», las «malas condiciones» laborales de los bomberos forestales y el «trasvase de fondos de lo público a lo privado, que han tenido consecuencias lamentables».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  2. 2

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  3. 3 Controlado el incendio de gravedad 1 en Santovenia de Pisuerga
  4. 4 Muere un motorista de 74 años al colisionar con un tractor en Velliza
  5. 5

    Evacúan Villalba, Fresno y Mantinos y confinan Guardo por el incendio leonés de Canalejas
  6. 6 Arranca un nuevo incendio en la provincia de Salamanca en Mieza
  7. 7

    Hallan muerto en su casa de Delicias a un hombre que vivía solo
  8. 8 Picos de Europa, amenazado por dos incendios: «Que no desalojen si no hay medios, porque se nos quema el valle»
  9. 9

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  10. 10 Valladolid estrenará a finales de año las primeras viviendas colaborativas en alquiler

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Convocan en León una concentración para exigir el nivel 3 de emergencia ante los incendios forestales

Convocan en León una concentración para exigir el nivel 3 de emergencia ante los incendios forestales