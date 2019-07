'El armario de...' Mónica Gallardo: «Me sigo poniendo unos zapatos de mi madre que me dio cuando era adolescente» Henar Sastre La estilista, afincada en Valladolid desde 2006, es desde hace cuatro años la responsable del vestuario de la cantante Rozalen SONIA QUINTANA Jueves, 18 julio 2019, 07:34

Mónica Gallardo (Albacete, 1973) aterrizó en Valladolid hace ya trece años cuando su marido, el exfutbolista Álvaro Rubio, fichó por el Real Valladolid. Esta experta en moda es desde hace cuatro años la estilista personal de la cantante Rozalén. «Se dice que los artistas en el desorden encontramos el orden y yo siempre he sido bastante desastre a nivel de armario pero, la verdad, cuando he ido descubriendo el orden, el mundo se ve de otra manera, mejor», asegura.

-¿Armario o vestidor?

-Vestidor. Me gusta ver la ropa, visualizar lo que tengo. Me gusta mucho levantarme y ver la ropa. Me encanta. En el armario está todo más escondido.

-¿A qué huele tu armario?

-A jazmín. Tengo un ambientador textil de Zara Home de jazmín blanco que huele superbien y se lo recomiendo a todo el mundo.

-¿Eres una maniática del orden o tu ropa vive en el caos?

-He sido muy desordenada siempre, la verdad, pero por mi trabajo y mi matrimonio (mi marido es más ordenado) he aprendido a ser más ordenada. Pero a nivel de armario he sido siempre un poco caótica y, la verdad, cuando he ido descubriendo el orden, el mundo se ve de otra manera, es mejor. Se dice que los artistas en el desorden encontramos el orden y yo siempre he sido bastante desastre. Coloco la ropa por prendas: blazers, camisas, camisetas, pantalones... Y cuando vas ordenando por prendas, también aprendes a organizar por colores.

-¿Te preocupa tu imagen?

-Sí, me preocupo por ella y creo que es importantísimo y hay que cuidarla para todo. Como nos decía mi madre, 'a la calle hay que bajar siempre con el siempre rimel puesto'. No es frívolo, es una realidad. Que alguien tenga una imagen más desenfada, no quiere decir que no le importe su imagen. Un 'look' desenfadado y 'casual' lleva más trabajo que ir más arreglada. Esas fotos en Instagram que parece que acaban de levantarse... ¡Se han hecho 50 antes para poder subir la mejor! La imagen es superimportante y cada día, más.

-¿Te gusta ir de tiendas? ¿Sola o acompañada?

-Si es para mí, no. Por mi trabajo voy mucho. No es que no me guste, pero a mí me gusta ir a tiro hecho, no dar vueltas por dar. No me gustan los centros comerciales; yo soy de tiendas de toda la vida. Y me gusta ir sola porque creo que la opinión de uno mismo es la mejor. Me siento más tranquila y más yo. A veces te condiciona mucho el ir de compras con alguien.

-¿Cuál ha sido tu última adquisición?

-Hoy mismo me he comprado unas zapatillas muy chulas de la firma italiana A.S.98 en una tienda de Sevilla. No soy muy de comprar por comprar pero me gusta hacer fondo de armario. Ahora en rebajas compro cosas que valgan la pena.

-¿Eres de las que estrenas nada más llegar a casa o en tu armario hay prendas con la etiqueta del precio puesta?

-Estreno, estreno. Las zapatillas que me acabo de comprar las he sacado puestas de la tienda. Si compro es para estrenar. Guardar no sirve de nada, hay que utilizarlo todo.

Henar Sastre

-¿Cuál es la prenda más antigua que conservas?

-Unos zapatos color crema que me regaló mi madre suyos, preciosos, y que ahora mismo son superactuales. Me los dio cuando era adolescente y me ponía todas sus cosas; los tengo guardados como oro en paño. Y también tengo guardada una camisa que era de mi abuela. Yo guardo muchas cosas, si tienen calidad. Y ahora que se lleva tanto lo 'vintage'...

-¿Qué es lo más caro y lo más barato que tienes en tu armario?

-¿Lo más caro? Un bolso de Balenciaga y un vestido de Prada de 'pailletes'. ¿Y lo más barato? Una camiseta que me he comprado el otro día en Bershka.

-¿Eres de lisos o estampados?

-Lisos. Estampados, como mucho, lunares o rayas. Mis colores favoritos son el negro, el blanco y el verde botella, aunque el gris también me lo pongo mucho.

-¿Prestas tu ropa?

-Síiii... ¡Muchísimo! No soy yo de no dejar. Pienso que las cosas están para utilizarlas. Como por mi trabajo tengo muchos eventos, mis amigas cuando tienen bodas o algún otro evento suelen pedirme ropa.

-¿Cuál es tu prenda favorita?

-Blazers, sin duda; puedo tener las que quieras. Y zapatillas. Soy de las que pasa de zapatillas a taconazo. El gris en esto para mí no existe: o de plano o mucho tacón o de plano. El taconazo estiliza mucho las piernas y las zapatillas son muy 'cool'.

-¿Qué no te pondrías nunca?

-Un top cortito de esos que se llevan ahora; no me gusta enseñar la tripa. Y unos zapatos con mucha plataforma. Vestidos muy ajustados, tampoco. No van con mi persona. El 'rollo' la cantante Rosalía no me gusta nada.

-¿Cuánto tiempo tardas en decidir qué te vas a poner por las mañanas? ¿Y si vas a un evento?

-Para el día a día suelo ser muy rápida. Me visto según mi estado de ánimo. El problema es cuando tengo un evento; ahí me cuesta más.

-Le cambiarías con los ojos cerrados el armario a...

-A Kate Moss. Es mi musa. Sin duda, a Kate Moss. Y a Ana Antic (hija del exfutbolista serbio Radomir Antic). Ana es amiga mía y siempre se lo digo mucho: '¡Qué envidia me das! Te cambiaría el armario así, rapidito, sin pensar'.