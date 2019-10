El Lava acoge el 14 y el 15 de octubre la VI Semana de la Moda de Valladolid Desfile de la III edición de la Semana de la Moda de Valladolid. / Alberto Mingueza 34 comercios de la ciudad subirán a la pasarela sus colecciones de la mano de la Agrupación Vallisoletana de Comercio EL NORTE Jueves, 10 octubre 2019, 09:34

34 comercios de la ciudad subirán a la pasarela del Laboratorio de las Artes (Lava) de Valladolid sus colecciones de la mano de la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco). La Semana de la Moda de Valladolid (Mova) llega los próximos 14 y 15 de octubre a su VI edición con una selección de moda para mujer, hombre, infantil y juvenil, lencería, novias y ceremonia.

Los establecimientos participantes son los encargados de repartir las invitaciones para las dos galas, a las que está previsto que acudan 650 personas al día.

El lunes 14 desfilarán las propuestas de Duo Peletería, Oh! Luna, Vega by Bimbi, Zapatos París, Kilarny, Wappa, Maku Ruiz, Azabache, Jaime Valentín Mujer, Boboli, Mª Jesús Hernández, Saint Martin Outlet, Mercería Conchita, Pilar Prieto, No Drama, Pantalón, Evasé y La Novia&Co.

El martes 15 será el truno de Anais, Hispanitas, El Burrito Pepe, Pantalón, Sweeter, The Black Monkey, Sanza Tamayo, Señorita Malauva, Drovers, Monedero, Bo Cool, Duo Peletería, Zapatos Biarritz, Regalado, Oh! Luna, Il Trastevera, Agued&Co, Jaime Valentín Hombre y Novias María Luisa.