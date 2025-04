San Esteban de Gormaz pide un puente provisional como solución para los 800 vecinos afectados

Se cumple un mes desde que el puente medieval de San Esteban de Gormaz resultara dañado por la crecida del río Duero y un total ... de días desde que comenzaran las obras de reparación en las que el Gobierno está invirtiendo más de un millón de euros. Desde aquel 10 de marzo se han sucedido manifestaciones y reivindicaciones de todo tipo por parte de los vecinos la localidad liderados por su alcalde, Daniel García, y el Partido Popular de Soria al que pertenece el primer edil, también diputado provincial.

García no deja de insistir en que la situación del corte de la carretera nacional N-110 que atraviesa el puente es crítica para más de 800 personas que viven y trabajan al otro lado de la infraestructura, «en el caso de los empresarios y de los agricultores, el trastorno de dar una vuelta de casi una hora de recorrido les está suponiendo muchas pérdidas económicas, hemos quedado aislados, y ésta no es la solución».

El alcalde de San Esteban de Gormaz no se conforma con que el puente quede arreglado y proporcione el mismo servicio que antes de los daños, «sigo insistiendo en que es necesario un puente provisional sobre todo para los vehículos pesados, y por supuesto es urgente que se trabaje ya en un puente nuevo a las afueras que sustituya el medieval, moderno, y que nos una con la autovía del Duero, con la A-11».

No se fía del plan de obras del ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, «porque los trabajos se están desarrollando pero no tal y como se nos habían comentado, porque hablaban de doble turno, 12 horas, y eso no se ha cumplido en ningún momento. Se está realizando ahora la actuación en calzada donde hubo el hundimiento del tajamar nueve y once». Añade que «es preocupante que cada vez hay más grietas en el puente, se ha visto testigos que se han colocado y se han abierto, cada vez es más complicado el paso para peatones, a la gente le da mucho miedo pasar con la maquinaria pesada al lado o con la abertura que hay a día de hoy hay, porque los profesionales han tenido que hacer un corte mayor en la calzada y el hueco que hay de caída es mucho».

Insiste en que el puente provisional es necesario porque después de estos dos meses de obras, vendrás otros dos meses «porque luego va a haber una segunda fase, que depende más de cuando baje el río para que puedan acceder a los tajamares, y la seguridad que se plantea es bastante compleja y nosotros no la queremos asumir. Se va a habilitar un único carril de 3,2 metros de ancho para el paso del tráfico ligero, tráfico pesado y peatones, con la única separación de unas vallas que se conocen como New Jersey, es insuficiente».

Recuerda Daniel García que la Junta de Castila y León ha anunciado el apoyo total y la financiación para la obra civil del puente provisional, «hemos tenido algunas conversaciones con el Ejército para seguir con este tema y ver si tenemos el visto bueno por parte del ministerio de Defensa y, junto con la ayuda del gobierno regional, ver si se podría hacer ese puente provisional». Lo cierto es que, según los informes del ministerio que manera la subdelegación del gobierno en Soria, el puente provisional llevaría más tiempo de ejecución que la propia obra de reparación. El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, puntualiza que «no sólo hay que hablar de colocar la superficie del puente, que eso en dos semanas puede hacerse, es que insertar los pilotes en el río en la zona donde se plantea la infraestructura provisional es complicado y llevaría meses, por eso los técnicos han optado por lo más rápido para reestablecer el tráfico que es la rehabilitación».

El alcalde reconoce que se sienten arropados y que han recibido apoyo de todos los lugares del país, «la última en unirse a la causa ha sido Asaja, pero también antes lo hizo la Cámara de Comercio, estuvimos en una reunión en la pasada semana a la que acudieron los empresarios y pudieron contar de primera mano cómo estaba afectando todo el tema del puente, lo mismo con la FOES, la federación de empresarios de la provincia de Soria».

Obras en el puente de San Esteban de Gormaz

Los trabajos de rehabilitación arrancaron el 25 de marzo con un coste de 1,3 millones de euros por parte del ministerio de Transportes, comenzaron con el micropilotado de la estructura actual en la zona afectada para afianzar y consolidar el puente antes de abordar la reconstrucción de los pretiles. Se instalaron unos perfiles metálicos que apoyan en las zonas no afectadas del puente para a su vez colocar sobre esas vigas las máquinas de micropilotes. Sobre los micropilotes se hace una losa micropilotada.

Posteriormente, se procederá al fresado y reposición de todo el firme, incluyendo impermeabilización con láminas asfálticas. También se ejecutarán una serie de elementos de recogida de la escorrentía y sumideros para evitar posibles filtraciones de agua de la calzada y reforzar la resiliencia de la estructura.

Además, se llevarán a cabo la reconstrucción del tajamar colapsado mediante reconstrucción de la silería y relleno con cal y canto cementado. Reparación de tajamares fisurados mediante bulones e inyecciones. Refuerzo de los voladizos de hormigón de aceras ejecutados en 1929.

El puente se mantiene cortado por seguridad de los usuarios de la vía y así se mantendrán las afectaciones durante las primeras fases de los trabajos.