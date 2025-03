El alcalde de San Esteban de Gormaz pide celeridad al ministerio de Transportes para arreglar el puente sobre el río Duero

Isabel G. Villarroel Soria Miércoles, 12 de marzo 2025, 18:00 Comenta Compartir

El ministerio de Transportes y Movilidad mantiene cortada al tráfico la carretera nacional N-110 en el puente sobre el río Duero a su paso por San Esteban de Gormaz (km 70) ante los daños sufridos por la estructura por las fuertes lluvias de los días 7,8 y 9 de marzo. Las intensas precipitaciones han propiciado la caída de una parte del voladizo de acera de dicho puente y el hundimiento de un tajamar.

El puente se mantiene cortado desde el lunes a las once de la mañana y hasta nuevo aviso por seguridad de los usuarios de la vía. Se permite únicamente el paso peatonal de residentes, en tanto en cuanto no suba la lámina de agua del rio y siempre en periodos diurnos. Por la noche no se permite el paso de viandantes. Ya se trabaja para solventar los daños y recuperar la movilidad lo antes posible.

Sin embargo el alcalde de San Esteba, Daniel García, advierte que la situación es crítica para los vecinos «lo que antes suponía un trayecto de un kilómetro, ahora se convierte en casi 50 kilómetros por la vuelta que hay que dar por el corte al tráfico del puente«. Es una circunstancia que, con esos desvíos provisionales puestos en marcha de forma inmediata, García lo acepta con normalidad ante una eventualidad inevitable, pero que afecta »al día a día de los vecinos, a nivel particular, y las empresas, que se ven perjudicados en tiempo y dinero. Agradezco que sean comprensivos con esta situación«.

Eso sí, el primer edil considera que la reacción se está demorando demasiado por parte del ministerio de Transportes. «Todavía no se ha puesto en contacto conmigo nadie del ministerio de Transportes, ni de la subdelegación del Gobierno de Soria desde la última llamada del lunes. Además, estaba previsto que este martes vinieran unos técnicos a evaluar la situación del puente. Pero me he tenido que enterar por la prensa que ya se han detectado algunos daños estructurales», lamenta García.

Lo peor, asegura, «es la incertidumbre, tanto en cuanto a los daños y los plazos. No saber cuánto tiempo estará cortado el puente, o qué acciones serán necesarias», es lo que le preocupa al alcalde. «No es lo mismo que no se pueda circular 10 días o 6 meses. Además, con las previsiones meteorológicas, ya que se anuncia un nuevo temporal para estos próximos días». García espera que la administración acelere trámites para una pronta resolución, tanto a corto como a largo plazo, ya que «el puente sigue soportando un notable tráfico pesado día a día, con lo que ello conlleva. Hay que buscar alternativas».

Precisamente los procuradores de Soria ¡YA! han registrado en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley (PNL) que insta a la Junta a solicitar al ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la construcción urgente de un enlace entre la autovía A-11 y la carretera N-110 en las proximidades de San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria. El objetivo de esta iniciativa es desviar el tráfico de largo recorrido fuera del casco urbano y preservar el puente medieval de la localidad. En ese sentido, el alcalde sanestebeño se muestra «agradecido, porque todo lo que sea sumar es bueno. Lo que espero es que no se politice este asunto, porque no va de colores, sino de necesidades de los vecinos. Pero toda ayuda es buena», insiste.

Además, la PNL sorianista solicita al Gobierno de España que, mientras se licitan y ejecutan los contratos necesarios para la obra principal, se instale un puente provisional que solucione el grave problema de movilidad provocado por los daños en el puente medieval de San Esteban de Gormaz.

Este puente, que permite la movilidad de los pueblos de la zona y la conexión con Soria, Segovia y Madrid a través de la N-110, es fundamental para el tránsito de vecinos y empresas. Se han establecido los siguientes itinerarios alternativos en los que se está trabajando para señalizarlos convenientemente a la mayor premura posible: Soria - Segovia: por A-11 y N-122 hasta Aranda de Duero para aquí coger la A-1, salida E-5 en sentido Madrid; Segovia - Soria: por A-1 hasta salida 154 en Aranda de Duero para aquí coger la A-11 y N-122 en sentido Soria. Y Riaza, Ayllón - Soria: por SG-945, BU-930 hasta cruce de Vadocondes, para aquí coger la A-11 y N-122 en sentido Soria.