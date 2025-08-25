El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
Imagen de archivo de la sala del 112 de Castilla y León. El Norte

Rescatado un joven tras sufrir un accidente de parapente en Soria

El hombre, de 30 años, fue trasladado en ambulancia hasta el hospital

E. N.

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:49

Un hombre de 30 años fue rescatado este lunes por la mañana tras sufrir un accidente en una zona de monte de la localidad soriana de La Cuesta, perteneciente al municipio de Villar del Río.

Según confirman a Ical desde el Servicio de Emergencias Castilla y León 112, la sala de operaciones recibió el aviso a las 11:36 horas y lo trasladó al Centro Coordinador de Emergencias, que movilizó el helicóptero de rescate, a los bomberos de la Diputación de Soria, a la Guardia Civil (COS) de Soria y a Emergencias Sanitarias (Sacyl).

Finalmente, accedieron a la zona facultativos sanitarios que, junto con los bomberos y la Guardia Civil, estabilizaron e inmovilizaron al herido antes de evacuarle hasta la ambulancia que se encargó de trasladarlo al hospital, sin que fuera finalmente precisa la intervención del helicóptero de rescate.

